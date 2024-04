Skeid åpnet sesongen med forrykende oppgjør: - En kjempeprestasjon

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Først ut i årets 2. divisjon var Skeid og Tromsdalen som møttes til det noe uvanlige tidspunktet 13.45. Skeid rykket som kjent ned forrige sesong, mens Tromsdalen tapte for Lyn i opprykkskvalifisering, så styrkeforholdet mellom klubbene var forventet å være balansert.

Vilde Rislaas menn viste muskler mot hennes tidlige elev Peder Meen Johansen og de tilreisende fra nord. Den gode formen fra oppkjøringen fortsatte inn i seriespillet, og som vi så på Per-Magnus Steiring etter 2-2-utligningen; det er kun tre poeng som gjelder i år.

– Jeg synes vi gjør en kjempeprestasjon. Jeg er veldig fornøyd med gutta. Vi har så mange sjanser til å vinne, men trepoengerne vil komme, sier Vilde Rislaa til Dagsavisen.

Men det satt langt inne i denne serieåpningen. Tromsdalen ledet tidlig med to, til tross for å ikke ha spilt seg til en eneste sjanse. Skeid reduserte raskt, og utligningen kom etter timen spilt. Det var Skeid som ville, og maktet, mest, men det ble en stressende avslutning på kampen, og da ebbet det ut med poengdeling.

Høy tenning

Tåket lå tjukk over Grefsenkollen, men nede på Nordre Åsen var det fine forhold. Litt kaldt i lufta, men bare for tilskuerne. Seriestarten har vært etterlengtet for lagene, for her var det tenning. Taklinger, frispark og gule kort. Hassan Yusuf kom tidlig i boka, og levde farlig i resten av kampen, men unngikk å bli utvist.

Tromsdalens Marius Larsen var stort sett hele angrepet til gjestene. Han gikk ned i feltet etter et innlegg og satt straffen selv. Selv om Skeid hadde balltempo og initiativ i kampen var det gjestene som også scoret det neste, da Skeid-keeper Marcus Andersen sendte en klarering rett i beina på nevnte Larsen, som spaserte inn en 0-2-ledelse, totalt mot spillets gang.

– Det var tungt å få den i fleisen. Da ble oppoverbakken veldig lang, sier Per-Magnus Steiring.

Den var som stigningen opp til Trollvann, men Skeid-oksene og laget opprettholdt gløden. Langs venstreflanken viste nyervervelsen Thor Lange fram sitt presise venstrebein. Han fant spydspiss Kabamba Kalabatama på millimeteren flere ganger, men det var et innlegg via en Tromsdalen-spiller som ordnet reduseringen. Skeid fikk fornyet tro før andreomgang.

Fortsatte kjøret

Tenningsnivået dalte ikke i denne kampen. Skeids intensjon var klinkende klar. Her skulle det angripes. Vilde Rislaa manet til å stupe i press, og da utligningen kom skjedde det som et resultat av offensiv markering. Torje Naustdal rykket ned til linja og hang opp ballen på bakre stolpe. Der raget Fredrik Flo høyest og styrte kontrollert inn et fortjent 2-2-mål.

Kaptein Per-Magnus Steiring hadde hastverk i feiringen og fikk med hele laget over på egen banehalvdel. Avsparket kunne ikke komme fort nok, for her skulle det angripes mer. Skeid holdt koken gående helt til det 80. minutt da de gikk fra beleiring av sekstenmeteren til stresspreget angrepsfotball.

– Dessverre ble vi litt oppildnet på slutten. Ellers kjører vi på i 80 minutter. Nå må vi legge beina høyt og restituere for det kommer en ny kamp allerede på onsdag, sier Vilde Rislaa.

Neste motstander er Gamle Oslo, for det er nemlig cupens første ordinære runde som spilles til uka. Det oppgjøret går i Vallhall, onsdag klokken 19.00.

---

Kampfakta

2. divisjon, avdeling 2

Skeid – Tromsdalen 2-2 (1-2)

Nordre Åsen kunstgressbane, 368 betalende tilskuere

Dommer: Herman Aass, Fossum IF Skien

Mål: 0-1 Marius Larsen (13., straffe), 0-2 Marius Larsen (27.) 1-2 Thor Lange (29.), 2-2 Fredrik Flo (59.)

Gule kort: Hassan Yusuf, Kabamba Kalabatama, Emil Tjøstheim, Skeid. Elias Skogvoll, Tromsdalen.

Skeid:

Marcus Andersen – Thor Lange (Andreas Stensrud fra 79.), Fredrik Flo, Per-Magnus Steiring, Luca Høyland – Hassan Yusuf (Bendik Rise fra 60.), Torje Naustdal, Ulrich Ness – Ousmane Diallo (Emil Tjøstheim fra 79.), Kabamba Kalabatama, Mikkel Lindbäck (Mads Foss Aaserud fra 79.)

---

