Dagsavisens tabelltips for Obosligaen: Slik går det med Lyn og VIF

Forrige gang lagene møttes i ligasammenheng var i september 2009, da Vålerenga slo Lyn 4-1. 20. april skjer det igjen, på Ullevaal, i det som blir en av årets største og mest omtalte klubbkamper i Norge.

I Vålerenga er det selvsagt ikke snakk om noe annet enn at klubben skal rett opp igjen. En oppkjøring preget av få spillere på trening, der laget har prøvd å implementere en ny spillerstil uten å kunne spille 11 mot 11, og vanskeligheter på overgangsmarkedet gjorde sitt til at mange begynte å tvile. Prestasjonene og resultatene i starten av oppkjøringen gjorde heller ikke sitt til å overbevise.

Men etter oppholdet i Spania, der laget fikk med seg prøvespillerne de nå har signert og fikk spilt på stor bane, har pilene pekt én vei. Hjemkomsten til Intility har vært en opptur, og på banen har VIF vist at de skal være med i toppen. På papiret er laget det sterkeste, og med det de har vist de siste kampene av oppkjøringen holder vi Vålerenga som en ganske klar favoritt til opprykk.

Geir Bakke har fått med seg makker Petter Myhre i det duoen håper skal bli nok en opprykkssesong fra Obosligaen. Hos Lyn er Glenn Hartmann og Jan Halvor Halvorsen mest opptatt av å berge plassen. (Oskar Wikestad og Pål Karstensen)

Defensivt er det fortsatt spørsmål rundt stopperparet, der Martin Kreuzriegler og Nathan Idumba har spilt de siste kampene, og med skadeutsatte backer kan det bli tynt. Midtbaneleddet holder høy klasse, der inntoget til Brice Ambina kan gjøre at Elias Hagen, Petter Strand og Henrik Bjørdal får mer boltreplass.

På topp er det to nykommere i Mees Rijks og Ola Kamara som skal stå for målene, og det er en duo som kan utfylle hverandre bra. Flankert av Daniel Håkans, som er i strålende form inn mot seriestarten, og med Jones El-Abdellaui og Filip Thorvaldsen på motsatt kant lukter det trøbbel for motstandernes forsvar. Variasjonen vi også har sett i angrepsspillet er noe de har lagt til i vinter, som vil hjelpe stort.

I Magnus Bech Riisnæs har Vålerenga en potet som kan spille i mange posisjoner, men fortsatt er troppen litt i tynneste laget. Skader på viktige enkeltspillere enten i forsvar eller angrep vil smerte, og det er nok her det største ankepunktet ligger. Stabæk og Aalesund blir de største utfordrerne for Vålerenga.

Lyn er solide. Punktum. Det er veldig få ting å ta Lyn på, og det vil lagene som møter Lyn i år få merke. I oppkjøringen har det blitt fem seiere og knepent tap for KFUM Oslo, der laget har scoret 14 mål og rett og slett vært bunnsolide. Lyn har et veldig sterkt kollektiv, en innarbeidet spillestil og en felles tankegang både offensivt og defensivt som fungerer veldig bra.

I tillegg til å ha stålkontroll bakover er stopperparet William Sell og Daniel Schneider utrolig farlige på dødball og innlegg, som alltid er en styrke i Obosligaen. Lyn er et veldig godt dødballag, som kommer til å bli viktig utover sesongen. På backen har Jørgen Sjøl imponert stort i oppkjøringen, og er en perfekt Lyn-back i måten han dundrer oppover langs siden og skaper både målsjanser og dødballmuligheter.

På midtbanen har Lyn signert Henrik Loholt Kristiansen, Tobias Myhre og Adrian Berntsen denne vinteren, som skal løpe rundt Even Bydal som trekker i trådene. Tobias Myhres oppgjør mot pappa Petter gir en ekstra familiedimensjon til oppgjørene mot Vålerenga, og scoret et strålende mål mot Mjøndalen.

Vålerenga-trener Petter Myhre skal bryne seg på sønn Tobias og Lyn denne sesongen. (Pål Karstensen)

På topp er Ole Breistøl bytta ut med Mathias Johansen, som sammen med Andreas Hellum og Anders Bjørntvedt Olsen skal score målene. Og basert på hva den trioen har vist i oppkjøringen er det ingenting som tilsier at Lyn ikke kan score mål i hver kamp. Er du da i tillegg bunnsolid i forsvar, tar det deg langt opp på tabellen. Vi tror at Lyn kan blande seg inn i nok en opprykkskamp, og har dem på sjetteplass.

Dette er Dagsavisens tabelltips for Obosligaen 2024

1) Vålerenga

2) Aalesund

Rykket ned med glans og har kvittet seg med 14 spillere, men tidligere Raufoss-trener Christian Johnsen har forsterket laget gjennom vinteren. Spesielt offensivt ser det spennende ut, med Claudio Braga og Kristoffer Nessø inn fra Moss og Sogndal. Sammen med Isaac Atanga, Bjørn Martin Kristensen og Moctar Diop kan Aalesund score mange mål i Obosligaen i år. Har også fått inn Thomas Grøgård i de bakre rekker, der Nikolai Hopland og John Kitolano blir viktige brikker. Har svingt en del i treningskampene, og møter opprykksrival Stabæk i første serierunde, som blir en virkelig godbit.

3) Stabæk

Røk på målforskjell mot Vålerenga, som senere også rykket ned. Har beholdt Bob Bradley og hans sønn Michael Bradley, og Bradley-effekten er nok det som gjør at mange tipper dem såpass høyt. Har kvittet seg med 16 spillere, der spesielt Kasper Høgh blir et savn, men han hadde nok dratt videre uansett. Sondre Rossbach er ny førstekeeper, mens Kristian Fardal Opseth valgte Stabæk over VIF. Har ellers hentet inn et par amerikanere, som det er vanskelig å si hvor gode er. Knust av Kjelsås i oppkjøringen, men har fortsatt Rasmus Vinge som de hentet fra Kjelsås. Han kan bli meget spennende i årets sesong.

Rasmus Eggen Vinge viste gode takter for Stabæk, selv om laget rykket ned. Driblefanten kan bli veldig viktig for Stabæks kamp for opprykk. (Ole Martin Wold/NTB)

4) Ranheim

Har kanskje forsterket seg mest utenfor banen denne vinteren, med Pål Andre Helland blant annet inn i trenerteamet. Morten Gamst Pedersen og Mads Reginiussen har blitt byttet ut med Per Ciljan Skjelbred, så rutinen skal være på plass også i årets utgave. Har levert ganske bra i oppkjøringen, før de ble grundig slått av Levanger i generalprøven. Blir spennende å se tidligere VIF-spiller Mathias Emilsen.

5) Kongsvinger

Endte på tredjeplass i fjor etter en sterk avslutning på sesongen. Adem Güven tar en ny sesong, og får med tidligere Fredrikstad-spiller Noa Williams som imponerte på lån til Skeid ute på kanten. Marius Trengereid fra Brann er også en fin signering, for et KIL-lag som har hatt en oppkjøring på det jevne. Bør beholde Fredrik Holmé og Martin Vinjor som det er stor interesse rundt.

6) Lyn

7) Bryne

Knep den siste kvalikplassen foran nesa på Tore Andre Flos Sogndal i fjor, og vi tror klubbene blir tabellnaboer også i år. Jon-Helge Tveita har endelig kommet hjem etter mange år, mens Lars Erik Sødal har vært et talent hos Viking lenge. Gjennomført en god oppkjøring, der de har slått flere divisjonskolleger, og vil kjempe om kvalik til Eliteserien også i år. Andreas Dybevik og Robert Undheim blir viktige brikker i det offensive spillet.

8) Sogndal

Avsluttet en skuffende sesong med fire kamper uten seier, som gjorde at de falt utenfor kvalikplassene. Trener Tore André Flo lovet oppvask etter en grundig evaluering, men treningskampene har vært blandet drops. Avsluttet med å slå Raufoss klart, men tapte for Hødd i kampen før. Har mistet en rekke gode spillere i Kristoffer Nessø, Sondre Ørjasæter, Andreas van der Spa og de to islendingene Ingimundarson og Jónatan Ingi Jónsson. Jacob Blixt Flaten og Magnus Stær-Jensen fra Kjelsås og VIF i tillegg til tidligere Grorud-spiller Martin Høyland er blant nykommerne som skal prøve å forbedre fjorårets sjuendeplass.

Jacob Blixt Flaten har byttet ut Kjelsås med Sogndal, og vil få testet seg ordentlig med gode muligheter for spilletid i Obosligaen i år. (Håvard Sollie)

9) Start

Hvor skal vi starte? Helt umulig å plassere Start i årets tabelltips, da det eneste vi vet for sikkert er at laget som starter årets sesong ser ganske annerledes ut fra laget som avslutter sesongen. Nok en vinter med store utskiftninger og mye turbulens utenfor banen, og startet oppkjøringen uten hovedtrener, sportslig leder, materialforvalter, styreleder og permanent daglig leder, og nesten uten spillere. Azar Karadas startet som ny hovedtrener med 1-7-tap for Egersund, men nye amerikanske investorer prøver nok en gang å få orden på Start. Har beholdt Alagie Sanyang, Tom Strannegård og Eirik Schulze. Kjedelig blir det ikke.

10) Åsane

Har hentet inn Ole Martin Kolskogen permanent og forsterket seg på keeperplass med tidligere Grorud-keeper Simen Lillevik. Lå utsatt til før sommeren, men hentet inn spillere som Steffen Lie Skålevik og Kristoffer Barmen i tillegg til Kolskogen og klarte seg ganske greit. Hatt en nokså middels oppkjøring, men vi tror Åsane sikrer en plass i ingemannsland nokså trygt midt på tabellen.

11) Moss

Thomas Myhre har gjort sine saker i Moss meget bra, og vi tipper at den vanskelige andresesongen ikke blir så veldig vanskelig. I likhet med Åsane spår vi en nokså trygg tilværelse, selv om de har mistet Claudio Braga som var viktig i angrepet. Saadiq Elmi er en god tilvekst, mens Eythor Bjørgolfsson skal score mål.

12) Egersund

Slo Lyn med ett fattig poeng forrige sesong, og har hentet med seg Henrik Elvevold. Likevel setter vi Egersund ganske langt bak Lyn på tabellen, og en stor del av grunnen til det er at Egersund ikke er like stabile og solide i grunnspillet. Det er litt flere mål og åpnere kamper, og på ett nivå opp kan det slå tilbake på Egersund. Har i tillegg til Elvevold hentet inn Ingvald Halgunset og Sekarias Oppsahl, som er veldig solide spillere i Obosligaen, i tillegg til Andreas Helmersen som også er en god signering. Hatt en ganske solid oppkjøring, der de avsluttet med å slå Haugesund, og blir spennende å følge i år.

Henrik Elvevold var en publikumshelt for Lyn, som til stadighet dukket opp og scoret avgjørende mål. I år skal han spille for Egersund. (Håvard Sollie)

13) Mjøndalen

Har vært inne i en litt nedadgående kurve de siste sesongene, og ser ut til å være en klubb litt uten retning for øyeblikket. Ble knust av Lyn, med én mann mindre, men egentlig hatt en ganske ok oppkjøring der seieren over storebror Strømsgodset er høydepunktet. Solgte Sondre Granaas til Molde, og ikke hentet inn noen voldsomt spennende spillere. Blir nok en tøff sesong, like over nedrykk.

14) Levanger

Gikk ubeseiret gjennom sin avdeling i fjor, og hatt en veldig solid oppkjøring i år minus et feilskjær mot Stjørdals-Blink. Arne Gunnes og Morten Sætra er gode forsterkninger, og tidligere Grorud-stopper William Bjeglerud er god på sitt beste, om enn litt ujevn. Jo Sondre Aas og Sanel Bojadzic blir viktige spillere for et lag som skal prøve seg på et nytt nivå. Blir tippet sist av mange, men vi tror de overrasker.

15) Raufoss

I likhet med Mjøndalen og Sandnes Ulf et lag på synkende kurs. Har nok en gang skiftet ut store deler av stallen, med 10 spillere inn og 12 spillere ut. Også mistet mange gode spillere, som Markus Johnsgård og Sivert Westerlund til Tromsø og Strømsgodset som var viktig i det oppbyggende spillet. Loris Mettler scoret mange mål, og har mistet Andreas Helmersen til Egersund. Erlend Hustad inn er bra, men er nødt til å treffe på signeringene. Vi tror det blir litt for tynt i Raufoss’ tilfelle.

16) Sandnes Ulf

Har skiftet trener fra Bjarne Berntsen til Thomas Pereira, og skiftet ut en god del spillere. Har slitt med økonomien en stund etter overgangen til nye Østerhus Arena, og satser derfor ganske ungt. Holdt på å gå ned forrige sesong, og har mistet spillere som Fredrik Torsteinbø og Ingvald Halgunset. Det blir mye ansvar på Tommy Høilands skuldre, samtidig som Vajebah Sakor gjør nok et forsøk på å blåse liv i karrieren. Vi tror det gjennom en lang sesong blir for ungt og ustabilt til å ta nok poeng.

