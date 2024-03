Dagsavisen tipper Eliteserien 2024: Derfor rykker Kåffa IKKE ned

Påsken er snart her, og det betyr at seriestarten er like rundt hjørnet. Påsken er en tid for oppstandelse og mirakler, men Dagsavisen tror kameratene i Kristelig Forening for Unge Menn verken trenger mirakler eller må be til høyere makter for å berge plassen i årets historiske sesong i Eliteserien.

Omtrent alle tabelltips har Kåffa på bunn, og med tanke på at de trolig har lavest budsjett, en stadion som de fortsatt jobber med, få spillere med erfaring fra nivået, der mange i tillegg har vært skadet i oppkjøringen, er det lett å forstå hvorfor så mange har dem helt nederst.

Når vi velger å gå mot strømmen, og plasserer dem helt oppe på en 11. plass, er det fordi vi mener spillermaterialet er godt nok til det og fordi trenerteamet har den erfaringen og kvalitetene som skal til for at de sammen skal berge plassen i Eliteserien.

Vi mener at KFUM Oslo ikke står noe tilbake for lag som Odd, som de feide over med 3-0 på bortebane i oppkjøringen. Ei heller Haugesund, HamKam, Sandefjord eller Kristiansund har lag som ikke Kåffa kan være bedre enn over en hel sesong.

I tillegg til tapet for Kåffa, har Odd tapt for Dallas, Elfsborg, Lillestrøm og Sandefjord i generalprøven. Trener Kenneth Dokken har tatt over for Pål Arne «Paco» Johansen, og den tidligere VIF-assistenten har ikke fått det til å svinge. Usikkerheten er stor også i Haugesund, mens Sandefjord og HamKam kommer til å kjempe med nebb og klør som de alltid gjør. Kristiansund tror vi rett og slett blir for svake i år.

Kåffa avsluttet forrige sesong med å slippe inn kun ett mål på de siste seks serierundene, og det kom mot Start etter at laget allerede hadde sikret opprykket. Etter en trå start på sesongen fikk trener Johannes Moesgaard virkelig skrudd sammen en solid defensiv enhet, som har blitt styrket med Haitam Alesaamis erfaring og rutine inn mot debuten i Eliteserien.

Kåffa har alle muligheter til å skape sin egen suksesshistorie i Eliteserien

På midtbanen er det mange som gleder seg over at kaptein Robin Rasch endelig får oppfylt drømmen om eliteseriespill. Sammen med makker Simen Hestnes, Remi-André Svindland og Sverre Sandal er Kåffa gode på ballen, og Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen mener sågar de er blant landets beste i det hurtige kombinasjonsspillet som gjør at de alltid skaper sjanser.

På topp har det alltid vært et spørsmål om hvem som skal score målene, da Kåffa heller ikke i Eliteserien har med seg en målscorer av rang. I tillegg har toppscorer Johannes Nunez og kantspillerne Obilor Okeke og Moussa Njie slitt med skader gjennom oppkjøringen. Likevel har det blitt 12 mål på sju treningskamper, der Kåffa har scoret i hver eneste kamp.

Mye av ansvaret offensivt vil ligge på Petter Nosa Dahl, som klubben har hentet tilbake på lån fra Bodø/Glimt. Den dribleglade kantspilleren tok Obosligaen med storm i sitt første år, og har lært mye i Bodø, selv om det ikke ble så mye spilletid. I oppkjøringskampene har han bøttet inn mål, og det må han fortsette med når Eliteserien starter om Kåffa skal ta nok poeng.

Trener Johannes Moesgaard har med seg de tidligere VIF-spillerne og brødrene Thomas Holm og Daniel Fredheim Holm i det nærmeste støtteapparatet, og sammen har de mer enn nok erfaring fra Eliteserien til å skru sammen en oppkjøring som gjør at Kåffa-spillerne vet hva som venter. Kåffa har et veletablert grunnspill, en god defensiv struktur, skaper sjanser i kamp, og et trenerteam som ikke blir stresset når motgangen kommer.

Det blir flere tap på Ekeberg denne sesongen enn de siste årene. Det kommer motgang, og det kommer vanskelige perioder der de ikke får med seg poeng. Nivået er et annet fra toppen av Obosligaen til Eliteserien, men etter så mange år på jakt etter opprykk, er ikke nivåforskjellen på Kåffa og bunnlagene i Eliteserien stor. KFUM Oslo er en veldrevet klubb som har alle muligheter til å skape entusiasme i lokalbefolkningen, og bruke den entusiasmen til å skape sin egen suksesshistorie i Eliteserien.

---

Dagsavisens tabelltips for Eliteserien 2024

1) Bodø/Glimt

Vant ligaen ganske suverent i fjor, og det tror vi de gjør også i år. Har raidet Tromsø for Gaute Helstrup og Jostein Gundersen pluss August Mikkelsen fra Hammarby, og ellers hentet hjem Jens Petter Hauge og Håkon Evjen. Vil nok savne Amahl Pellegrino og Faris Pemi Moumbagna som scoret mange mål for dem forrige sesong, men har et voldsomt sterkt lag. Har brukt oppkjøringen til å teste seg mot europeisk motstand, før to jevne kamper mot Ajax i Europa, og er sammen med Molde på et helt annet nivå enn resten av lagene i Eliteserien. Både med tanke på kvalitet og bredde på laget, og økonomiske muskler.

2) Molde

Skuffet veldig i ligaen i fjor, men vant cupen som reddet litt av den hjemlige sesongen. Har i likhet med Bodø/Glimt brukt mye av oppkjøringen på å spille i Europa, der de knuste Legia Warszawa og slo Club Brügge hjemme. Har hentet flere talentfulle spillere fra Eliteserien, i Sondre Granaas, Halldor Stenevik og Isak Amundsen fra Glimt, men også forsterket seg med Mats Møller Dæhli som er en klassesignering. Vi tror de vil gi langt tøffere konkurranse til Glimt i år, men at bodøværingene tar det igjen.

Lyn-gutt Mats Møller Dæhli er tilbake i norsk fotball, og blir en kraftig forsterkning for et allerede solid Molde-lag i år. (Svein Ove Ekornesvåg/NTB)

3) Brann

Der Glimt og Molde skiller seg ut i toppen, ser Brann ut som det beste laget av resten i Eliteserien. De aller fleste kommer til å toppe den samme topp 4, og vi er ikke noe annerledes. Har ikke foretatt seg noen store endringer i spillerstallen, verken inn eller ut, og har sett solide ut i oppkjøringen. Vil merke fraværet av Felix Horn Myhre, som mister de første rundene etter operasjon, men vi spår nok en medaljesesong.

4) Viking

Var virkelig på gang i fjor, og det ble både snakket om gull og satt i gang en dokumentar som i stor grad fikk omtale et Viking-lag som nok en gang viste at de bare er nesten gode nok til å henge med helt i toppen. Nivåforskjellen opp til Brann er ikke større enn at det kan ende med medalje i Stavanger, og spiller de som i generalprøven mot Rosenborg i hver kamp kan det bli enda bedre. Er svekket etter salget av David Brekalo og Markus Solbakken, selv om laget har forsterket seg gjennom vinteren. Zlatko Tripic blir igjen ledestjernen for et lag med mye spennende talent som Auklend-brødrene Vetle og Sondre. Spiller offensiv og underholdende fotball, men har litt å gå på i stabiliteten gjennom en hel sesong.

Zlatko Tripic vil som vanlig bli en pest og en plage for eliteserieforsvar denne sesongen, og en viktig brikke i et Viking-mannskap som nok en gang skal kjempe om edelt metall. (Jan Kåre Ness/NTB)

5) Lillestrøm

Havnet på sjetteplass i fjor, og er et lag som er litt vanskelig å plassere i år. Har fått ny trener i Andreas Georgson, etter at Eirik Bakke erstattet Geir Bakke da sistnevnte dro til Vålerenga midtveis i forrige sesong. Har mistet Eskil Edh, som var en viktig brikke bakerst, men forsterket seg med blant andre Sander Moen Foss og Eric Kitolano. Sistnevnte kan sammen med Erling Knudtzon hjelpe Gjermund Åsen med de målgivende pasningene til Thomas Lehne Olsen, som trolig passerer 100 mål i Eliteserien i år. Har sett jevnt over solide ut i oppkjøringen, og vi tror det blir en kamp for å bli best under topp 4-lagene.

6) Rosenborg

Nok et lag som er vanskelig å plassere på tabellen. Kan bli alt fra tredjeplass om det virkelig klaffer, men basert på oppkjøringskampene kan det også bli nedrykksstrid. Har svingt voldsomt under Alfred Johansson så langt, og i 33-åringen har RBK ansett en relativt uprøvd trener. Havnet på niendeplass i fjor, som var det svakeste siden midt på 80-tallet, og var nærmere nedrykk enn å se ut som noe i nærheten av glansdagene. Rasmus Sandberg er den eneste permanent forsterkningen, mens det er store forventninger til Tomas Nemcik som er på lån ut sesongen. Vi tror det blir bedre enn i fjor, men ikke noe medaljestrid.

7) Strømsgodset

Jørgen Isnes gjorde en veldig solid jobb med Strømsgodset i sitt første år, og fikk hevet den tradisjonsrike klubben fra de siste års nedrykksstrid til en trygg plassering på øvre halvdel. Det gjorde han samtidig som klubben solgte unna sine beste spillere i Johan Hove, Tobias Gulliksen og Jonatan Braut Brunes, men som i KFUM Oslo-tiden har Isnes vært flink til å organisere det defensive også i Strømsgodset. Kun Tromsø slapp inn færre mål forrige sesong, og nå har Godset forsterket seg med tidligere Isnes-elev Jesper Taaje. Sammen med sine tidligere lagkamerater i Fredrik Kristensen Dahl og Dodou Gaye er det nesten et rent Kåffa-forsvar, med Gustav Valsvik som kromtappen i forsvar. Vil merke at Viljar Myhra er solgt, og som alltid er det spørsmål rundt hvorvidt spissene Isnes har til rådighet vil score nok mål. Har svingt voldsomt i prestasjonene i oppkjøringen, men det har nok også sin forklaring i hvor hardt treningsopplegget har vært i vinter. Har muligheten til å ta et steg eller to oppover, men vi tror de ender omtrent som i fjor.

Strømsgodset trener Jørgen Isnes leverte en meget god første sesong i Drammen. (Terje Bendiksby/NTB)

8) Tromsø

Fjorårets store overraskelse, der de presset Brann helt til slutt i kampen om sølvet og endte med medalje for første gang siden 2011. Siden har trener Gaute Helstrup dratt til Glimt, sammen med stopper Jostein Gundersen, og Niklas Vesterlund dro til Utrecht. Overpresterte nok litt i fjor, og fikk veldig mye ut av mannskapet de hadde. Sammen med Jørgen Vik, er det tidligere Skeid-trener Gard Holme som har ansvaret for det som er et slags mini-Oslo-lag med spillere som Sekarias Opsahl, Yaw Paintsil og Jakob Napoleon Romsås, som alle vil få større ansvar i år. Bidro godt, sammen med Vegard Erlien i fjor, til målpoengene, men så langt i vinter har oppkjøringen vært trøblete med få scoringer. Vi tror det blir en liten nedtur for laget fra Nordens Paris denne sesongen.

9) Fredrikstad

Tilbake i Eliteserien for første gang siden 2012, og har vært gjennom nedtur etter nedtur, nedrykk og økonomiske problemer siden. Ble etter en trå start på sesongen, etter hver ganske suverene vinnere av Obosligaen forrige sesong, og aristokratene fra Plankebyen tar med seg voldsomt med selvtillit og hele Fredrikstad by bak seg opp i Eliteserien. Trener Mikkjal Thomassen har bygget et solid defensivt fundament, og krydrer det med spillere som Sondre Sørlokk, Jóannes Bjartalíd og Henrik Kjelsrud Johansen. Oscar Aga vet vi kan score mål, og inn i miksen er også Mai Traore kommet i år. Vi tror Fredrikstad kan overraske mange i sin retur til norsk toppfotball.

10) Sarpsborg 08

Der Vålerenga tidligere la beslag på sjuendeplassen, har Sarpsborg 08 nå havnet på åttendeplass tre år på rad. Det er vel det eneste som også er stabilt i Sarpsborg, da klubben har byttet ut store deler av spillerstallen hvert år de siste sesongene. Så også i år, da ni har kommet inn og hele 14 har forlatt klubben. Vi tror tapene av Ramon Pascal Lundqvist, Mikkel Maigaard, Victor Torp og til dels Bjørn Inge Utvik vil svekke laget nok til at det blir en liten nedtur i Sarpsborg denne sesongen. Sondre Ørjasæter er et godt kjøp, mens Stefan Johansen og Jo Inge Berget står for både rutine og kvalitet. Så blir det også spennende å se hva Victor Halvorsen klarer å utrette på dette nivået etter overgangen fra Kjelsås.

Victor Emanuel Halvorsen (t.h.) er en av mange Kjelsås-spillere som har tatt steget oppover i divisjonssystemene de siste årene, og blir i år og se for Sarpsborg 08 i Eliteserien (Terje Bendiksby/NTB)

11) KFUM Oslo

12) Odd

Har hatt en heller dårlig oppkjøring, og ble feid av banen da Kåffa kom på besøk. Har også tapt for Sandefjord og Lillestrøm, og ikke sett videre bra ut. Har byttet ut Per Kristian Bråtveit og Sondre Rossbach med André Hansen, som ikke trenger å være et dårlig bytte. Torgeir Børven har også kommet hjem, og det blir spennende å se om han finner tilbake til gamle takter eller om han tar med seg VIF-formen hjem. Bakerst er det fortsatt Espen Ruud (40) og Steffen Hagen (38) som regjerer, og på ett eller annet tidspunkt må det også si stopp. Solomon Owusu blir en viktig brikke på midten, sammen med nykommer Etzaz Hussain og Mikael Norø Ingebrigtsen. Faniel Tewelde er meget spennende, men vi tror det blir litt for mange rutinerte travere til å komme høyere opp på tabellen.

13) HamKam

Norgesmestere i nedrykk og har aldri vunnet noe. Har blitt Norges svar på Crystal Palace, i at de akkurat gjør nok til å berge plassen slik Roy Hodgson var ekspert på i Croydon. Har en nesten like rutinert ringrev i trener Jacob Michelsen som gjør jobben han har blitt ansatt til, og det er å få Kamma til å kjempe med ryggen mot veggen og blø for drakta i samtlige serierunde slik at de kameratene skraper inn nok poeng. Luc Mares fra Start er en god tilvekst, men her er det kollektivet som står for poengene. Scorer lite, og slipper inn lite, og må bikke de viktigste kampene sin vei for å berge nok et år i Eliteserien.

Fortsatt er det mange VIF-supportere som gjerne hadde ønsket seg en Valle-retur for Henrik Udahl, som også i år skal kjempe for at Kamma skal beholde plassen i Eliteserien. (Carina Johansen/NTB)

14) Haugesund

De siste årene har Haugesund bygget seg gradvis nedover på tabellen, med stadige utskiftninger både på spillersiden og trenersiden, kombinert med økonomiske utfordringer som har gjort at de har solgt unna sine beste spillere. Det har ført til at laget har sklidd lenger og lenger ned på tabellen, og det er en veldig vanskelig trend å bryte. Har mistet et helt fotballag også til denne sesongen, der spesielt Kevin Krygård vil bli savnet. Sory Diarra blir lagets fremste måltrussel, men må få mer hjelp av spillere som Bilal Njie og Martin Samuelsen. Bakerst er Egil Selvik lagets viktigste spiller, i det som blir en sesong med ryggen mot veggen.

15) Sandefjord

Litt opp og ned i oppkjøringen, men har avsluttet sterkt med seier over Strømsgodset og Odd i generalprøven. Tar fatt på sin femte strake sesong i Eliteserien, der mange har spådd dem nord og ned før hver sesong. Har som HamKam vist en solid evne til å klore seg fast i ligaen, godt takket vært et bunnsolid midtforsvar og Danilo Al-Saed som kom fra intet og imponerte alle forrige sesong. Nå er både Jesper Taaje og Sander Moen Foss solgt i midtforsvaret, som vil merkes godt. I tillegg er Al-Saed skadet, og det samme er Marcus Melchior, som er en av nykommerne på midten. Loris Mettler er også en god forsterkning fra Raufoss, og skal score mål sammen med Ruud Tveter, i det som blir en jevn bunnkamp.

Forrige sesong dannet Jesper Taaje og Fredrik Berglie stopperpar i Sandefjord, men nå er Berglie igjen alene i hvalfangerbyen. (Jørn H. Skjærpe)

16) Kristiansund

Sto for en kjempeoverraskelse da de hentet opp Vålerengas ledelse og sendte VIF ned i siste kamp for sesongen i fjor. Med unntak av tapet for Lyn, da de var skikkelig dårlige, har oppkjøringen egentlig vært ganske bra for KBK. Imponerte ikke nevneverdig i Obosligaen, og vil få det tøft over en hel sesong i Eliteserien. Har mistet litt det stempelet om at det alltid er vanskelig å møte KBK i Kristiansund, som ga dem en del poeng, og vi tror rett og slett det blir for tynt. Spesielt fremover på banen. Sebastian Jarl er fortsatt i klubben, noe som er viktig, og danner en god midtbaneduo med Ruben Alte og Andreas Hopmark. Bakover i banen har talentfulle Max Williamsen og Mikkel Rakneberg fått besøk av Lyn-gutten Håkon Sjåtil fra Åsane, men vi tror Amund Skiris mannskap tar turen ned igjen.

---