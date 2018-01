Oslo

Rett før jul sa Fylkesmannen i Oslo og Akershus ja til å rive Ruseløkka skole, for å erstatte den med ny.

– Vi er imot riving, og mener at Fylkesmannens vedtak bygger på uriktig lovforståelse. Fylkesmannen har tolket loven feil og dessuten hoppet over relevante anførsler og ikke gitt saken en grundig behandling, sier Anine Ung i innbyggerinitiativet til Dagsavisen.

Tolkning

– En viktig side av saken er tolkning av kommuneplanens § 3.2. Fylkesmannens slutter seg til etatens tolkning. Men byråden har uttalt at § 3.2 ikke skulle få et annet innhold enn etter meklingen med Riksantikvaren. Men tolkningen etaten legger til grunn endrer totalt innholdet i bestemmelsen for når det kreves reguleringsplan. Dette gjør at Fylkesmannens vedtak har stor betydning utover denne saken, sier Anine Ung.

Kampen om riving av Ruseløkka skole så nemlig ut til å ha fått en endelig avgjørelse 13. desember.

Fylkesmannen opprettholdt kommunens vedtak om rammetillatelse til riving. Fylkesmannen uttalte flere ganger at nybygg av skolen kan kreve regulering selv om «fotavtrykket» er det samme. Byrådet har underveis fastholdt at nybygg ikke krever regulering, og lent seg på fagetaten. Men fremdeles kan ikke plan- og bygninsetaten ta stilling til om nybygget utløser et krav om reguleringsplan.

Uenighet

Uenigheten har stått om man skulle rive eller rehabilitere. Dette skoleåret har elevene på Ruseløkka blitt busset til andre skoler, mens det gamle bygget har stått tomt.

– Dette er en fin julegave for skolens elever, foresatte og ledelse, sa skolebyråd Tone Tellevik Dahl til Dagsavisen da Fylkesmannen hadde sagt sitt.

Men motstanderne av riving har ikke gitt opp.

– Vi ønsker å forhindre riving av skolen. Utredningsmaterialet har feilaktige påstander, om hvor vanskelig det er å rehabilitere i stedet for å rive, sier Anine Ung.

– Beslutningen om å rive ble tatt før utredningsmaterialet var kvalitetssikret, og det har vist seg å bli langt dyrere enn først antatt. Det er derfor feil at riving og nybygg er rimeligere enn rehabilitering, sier hun.

– Det er alminnelig praksis i Oslo å ikke gi igangsettelse for riving, før man har igangsettelse for bygging. Det er en praksis også kommunen bør holde seg til, og ikke lage unntak for seg selv, sier hun.

– I denne saken, hvor det fremdeles er svært usikkert om nybygg vil kreve regulering, er det særlig viktig at kommunen holder seg til egen praksis og ikke gir igangsettingstillatelse til riving før det foreligger en reguleringsplan som ikke kan gjennomføres uten at skolen blir revet, sier hun.

Kan ikke stanse

Ombudsmannen undersøker klager fra borgere som mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen, og er et stortingsoppnevnt organ.

Derfor kan «innnbyggeriniativet» klage.

Sivilombudsmannen kan ikke stanse rivingen, men kan be Fylkesmannen se på saken på nytt.

Ved sivilombudsmannens kontor opplyser de til Dagsavisen om at de akkurat har mottatt klagen, men at den ikke er tatt til behandling ennå.

– Etter forvaltningsloven har vi bedt om at det gis utsatt iverksettelse av riving i lys av at saken er brakt inn for ombudsmannen sier Anine Ung. Det ble gitt utsatt iverksettelse i forbindelse med klagen til Fylkesmannen og vi mener de samme argumentene taler for utsettelse når saken er brakt inn for Ombudsmannen.

Tirsdag i denne uka sa Undervisningsbygg at de vil starte å rive i begynnelsen av februar.

Men de har ennå ikke fått igangsettingstillatelse.

Fått søknad

– Det kom inn søknad om riving av skolebygninger på Ruseløkka skole 5. januar 2018. Søknaden er enda ikke behandlet, men vi har tre ukers behandlingstid fra søknaden kom inn, sier kommunikasjonsrådgiver Atle Jan Larsen hos Plan- og bygningsetaten (PBE).

