Northug lovet «knusing» i gateløp – slått av lillebror

Store deler av den norske langrennseliten deltok i løpet – uten ski på beina – i Fredrikstad sentrum. Harald Østberg Amundsen klokket inn på 11 minutter og 53 sekunder og vant den uhøytidelige fellesstarten.

Nærmest fulgte Andreas Fjorden Ree på 12.01, mens Simen Hegstad Krüger tok 3.-plassen med 12.09.

VM-kongen Johannes Høsflot Klæbo måtte nøye seg med 7.-plass med løpesko på beina. Han ble slått med minuttet av landslagskollega Amundsen.

Petter Northug er godt i gang med treningen mot en ny sesong. I en pressemelding fra Norges Skiforbund i forkant av løpet kom det fram at 39-åringen lovet «knusing».

Ifølge Langrenn.com var det lillebror Even Northug han hadde siktet seg inn på å slå. Fasiten ble derimot at Even gikk seirende ut av Northug-duellen med 14 sekunders margin.

Even Northug tok 14.-plassen i løpet, mens Petter Northug ble nummer 16.

Beste kvinne var elitelandslagsdebutant Nora Sanness. Hun imponerte med 12.58 og ble nummer åtte.

Inn mot neste sesong satser Petter Northug hardt i langløpssirkuset med sitt privatlag. Han har samtidig ikke utelukket satsing mot VM i Falun i 2027.

Petter Northug (t.v.) måtte se seg slått av lillebror Even Northug i et gateløp i Fredrikstad. Lars Thomas Nordby / NTB