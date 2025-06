Erik Dammann er død: – En bauta for norsk miljøbevegelse

Erik Dammann er død, 94 år gammel. Her er han avbildet i 1974. Arild Hordnes / NTB

Dødsfallet skjer etter en tids sykeleie, opplyser familien i en pressemelding.

Dammann var grunnlegger av organisasjonen Framtiden i våre hender og skrev gjennom sitt liv 18 bøker. Han ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden og mottok den internasjonale Right Livelihood Award – ofte omtalt som «den alternative Nobelprisen».

Dammann etterlater seg en stor arv som miljøforkjemper, forfatter og en av de tydeligste samfunnskritiske stemmene i norsk offentlighet gjennom flere tiår, sier konstituert leder Ingrid Næss-Holm i Framtiden i våre hender.

– Erik Dammann var en bauta for norsk miljøbevegelse og en uredd stemme som minnet oss på at klima- og rettferdighetskampen henger samme, sier Næss-Holm.

– Han inspirerte generasjoner til å tro på endring gjennom handling. For oss i Framtiden i våre hender er det både et privilegium og et stort ansvar å videreføre det han startet, sier hun.

I 1972 kom boken Fremtiden i våre hender som handlet om sammenhengen mellom de fattige lands mangler og de rikes overflod. Interessen for boken gjorde at han opprettet organisasjonen med samme navn i 1974.

Den tverrpolitiske organisasjonen er særlig opptatt av internasjonal sosial og økonomisk utvikling, ressursspørsmål, personlig livsstil og natur- og miljøvern.