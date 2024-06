Har bedt helsesektorens egen «havarikommisjon» om hjelp

Onsdag ble det kjent at Frp, sammen med byrådspartiene og KrF, har avsatt penger i kommunens budsjett for å gjennomføre en ekstern granskning av forholdene ved sykehjemmene i Oslo. Granskningen kommer som følge av Dagsavisen avsløringer om sykehjemsoppholdet til Liv Kjønaas, som mottok pleie og omsorg som var i strid med loven.

Dagen før sendte Oslo kommunes byrådsavdeling for helse et brev til Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom), der de ber dem om å se nærmere på Liv Kjønaas-saken. Dette varslet helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H) at han ønsket å gjøre allerede dagen etter at Dagsavisen først publiserte saken.

– For sjelden får slike saker konsekvenser for ansatte og sykehjem som bryter loven. Det kan godt hende at politiet, Statsforvalteren og andre har fulgt sine instrukser. Da er vi i så fall kanskje vitne til en systemsvikt, sa han da.

Alvorlige forhold, men likevel ikke alvorlige nok

Janne Kjønaas, Livs datter og verge, anmeldte både sykehjemmet og navngitte ansatte til politiet. Saken ble henlagt uten etterforskning, etter anmodning fra Statsforvalteren - som allerede hadde konkludert med at det hadde skjedd brudd på helse- og omsorgstjenesteloven. I tillegg mente Statsadvokaten at forholdene i saken var svært alvorlige og normalt skulle tilsi en etterforskning.

– Straffeforfølgning er forbeholdt alvorlige lovbrudd, det vil si når det foreligger markant avvik fra kravet til forsvarlig behandling. Det er ikke funnet å foreligge her, skrev politiet i begrunnelsen for henleggelsen.

Liv Kjønaas ble 95 år gammel. Hun tilbrakte tre måneder på sykehjemmet som Statsforvalteren slo fast ikke ga henne god nok omsorg, før datteren flyttet henne hjem igjen. (Janne Kjønaas)

Det er denne manglende oppfølgingen som helsebyrådet har reagert på, og som han vil Ukom skal se nærmere på.

– Etter kommunens vurdering kan saken gjengitt over være et alvorlig forhold hvor tilsynsmyndighetens oppfølging av saken i etterkant kan være uttrykk for svikt eller mangler i systemet, står det i kommunens anmodning til Ukom, som Korkunc har kalt for helsesektorens «havarikommisjon».

Les også: Ekspert om forsikring: – Disse tilbudene sier jeg alltid nei til

Han vil at etaten skal se nærmere på politiets terskel for å åpne etterforskning av brudd på bestemmelser i helsepersonelloven. I tillegg vil han at Ukom vurderer hvorvidt reaksjoner ved brudd på bestemmelsene i helsepersonelloven er mangelfulle, herunder reglene om tilbakekalling av autorisasjon som helsepersonell.

– En undersøkelse kan bidra til læring og til å forebygge alvorlige hendelser ved sykehjemmene i Oslo kommune og i helse- og omsorgstjenesten for øvrig, står det i anmodningen til Ukom.

---

Dette er saken

Dagsavisen har fortalt historien til Liv Kjønaas, som i slutten av 2019 flyttet inn på et sykehjem i Oslo. Der dokumenterte hennes datter og verge, Janne Kjønaas, en rekke feil med helse- og omsorgstilbudet.

Hennes dokumentasjon viser blant annet hvordan moren fikk mangelfull pleie og at ansatte feilinformerte om hva de hadde gjort, både overfor pårørende og i pasientjournalen.

Datteren varslet om disse feilene til en rekke tilsynsorganer og anmeldte saken til politiet. Hun mener ingen har tatt saken på alvor.

Sykehjemmet ønsker ikke å kommentere saken, men forteller at de tar alle avviksmeldinger på alvor.

---

Les også: Sylvi Listhaug Liv Kjønaas-saken: – En av de verste sakene jeg har sett

Les også: Forbundsleder reagerer på omsorgssvikt i sykehjem: – Alvorlig, men gjenkjennbart