Helsebyråden vil løfte Liv-saken til statlig nivå: – Får for sjelden konsekvenser

Dagsavisen fortalte onsdag historien om Liv Kjønaas (95), som i 2019 ble utsatt for omsorgssvikt på et sykehjem i Oslo. Et skjult kamera avdekket hvordan ansatte drev med nærmest systematisk journalforfalskning, ved å føre inn legemidler, stell og næring som gitt eller inntatt, uten at det stemte.

Under torsdagens møte i Helse- og sosialutvalget redegjorde helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H) for hvilke tiltak han ønsker å gjøre for at lignende hendelser ikke skal skje igjen.

– Selv om dette skjedde i 2019, har jeg ansvar for at lignende hendelser ikke skjer igjen. I morgen (fredag) har jeg kalt inn Sykehjemsetaten til et møte om denne saken. Jeg kommer til å be etaten om en skriftlig redegjørelse for hvordan man på systemnivå reduserer risikoen for at slike feil ikke vil skje igjen, sier Korkunc.

Reagerer på at det ikke ble politisak

I tillegg stiller helsebyråden seg undrende til hvorfor Statsforvalteren ikke rådet politiet til å etterforske saken til Liv Kjønaas, i det han beskriver som en svært alvorlig sak.

– Jeg stiller spørsmål ved hvorfor Statsforvalteren rådet politiet til å ikke etterforske saken. Dette fremstår for meg som en sak som er så alvorlig at politiet burde ha åpnet en etterforskning, og foretatt en vurdering av om noen har begått så grove feil at de bør holdes strafferettslig ansvarlige, sier Korkunc.

Listhaug reagerer: – En av de verste sakene jeg har sett

Vil ha staten på banen

Videre sier helsebyråden at han ønsker å løfte saken til statlig nivå, fordi det sjelden får konsekvenser når slike saker forekommer.

– For sjelden får slike saker konsekvenser for ansatte og sykehjem som bryter loven. Det kan godt hende at politiet, Statsforvalteren og andre har fulgt sine instrukser. Da er vi i så fall kanskje vitne til en systemsvikt. Jeg kommer til å sende et brev til Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten på vegne av Oslo kommune, og be dem om å gå inn i denne saken for å vurdere om saken og oppfølgingen av den er et uttrykk for en systemsvikt, sier Korkunc.

Dette er saken

Dagsavisen har fortalt historien til Liv Kjønaas, som i slutten av 2019 flyttet inn på et sykehjem i Oslo. Der dokumenterte hennes datter og verge, Janne Kjønaas, en rekke feil med helse- og omsorgstilbudet.

Hennes dokumentasjon viser blant annet hvordan moren fikk mangelfullt stell og at ansatte feilinformerte om hva de hadde gjort, både overfor pårørende og i pasientjournalen.

Datteren varslet om disse feilene til en rekke tilsynsorganer og anmeldte saken til politiet. Hun mener ingen har tatt saken på alvor.

Sykehjemmet ønsker ikke å kommentere saken, men forteller at de tar alle avviksmeldinger på alvor.

Ap villige til å stille seg bak gammelt Høyre-forslag

I fjor fremmet Høyre, Venstre og KrF et forslag i bystyret der de ba om en ekstern gransking av hjemmetjenesten og sykehjemmene i Oslo. Forslaget ble nedstemt. Ap var et av partiene som stemte imot. Nå sier Jon Reidar Øyan, som representerer Ap i Helse- og sosialutvalget, at de kan stille seg bak et slikt forslag.

– Vi er villige til å støtte Høyre, Venstre og KrF for å få til en gransking. Det er på bakgrunn av saken om Liv Kjønaas, som er så gjennomgående alvorlig. Vi må se om historien hennes viser seg å gjelde på flere sykehjem også, sier han til Dagsavisen.

Helsebyråden ønsker nå at saken skal vurderes i samarbeid med Sykehjemsetaten og av Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, men utelukker ikke en ekstern granskning, om disse vurderingene ikke tilfredsstiller.

– Hvis ikke dette er en sak Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten bør se på, vet jeg nesten ikke hva som kan være viktigere, sier Korkunc.

Ba om redegjørelse for tiltak mot dokumentfalsk

Nestleder i Helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre, Siavash Mobasheri (R), fulgte også opp saken til Liv Kjønsaas i spørsmålsrunden, hvor han spurte helsebyråden om hva han konkret vil gjøre for å hindre dokumentfalsk av pasientjournaler i sykehjem.

– Hva vil byråden helt konkret gjøre for å hindre, og redusere dokumentfalsk av pasientjournaler i sykehjem, og hvilken kontroll har helsebyråden med at det foretas tilsyn som er egnet til å avdekke forfalskning av journaler ved sykehjem?

– Et nøkkelord her er kompetanseheving. Det finnes imidlertid ikke nok penger i denne verden til nok kompetanseheving eller til ekstra bemanning som kan bøte på at personer som ikke gjør jobben sin eller som driver med virksomhet som gjør at de antakeligvis burde blitt fratatt autorisasjonen sin, svarte Korkunc.

