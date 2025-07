AUF-lederen er bekymret for økende netthat

Tirsdag ble de 77 ofrene for terroren 22. juli 2011 minnet i Regjeringskvartalet og på Utøya.

AUF-leder Gaute Børstad Skjervø, selv overlevende fra angrepet, uttrykker dyp bekymring for netthatets stadig mer truende natur.

– Tiden har gått raskt, men for mange føles det som om terroren skjedde i går. Det er skremmende å se hvordan unge mennesker i dag blir drapstruet for sitt politiske engasjement – akkurat slik som de 77 som mistet livet, sier Skjervø til FriFagbevegelse.

Svømte for livet

Annonse

Skjervø var på Utøya den 22. juli 2011, og svømte for livet bort fra terroristen. Han har i ettertid vært tydelig på at det var flaks som gjorde at han kom seg unna.

I dag er han stadig mer bekymret for retorikken i kommentarfeltene.

– Kommentarfeltene oversvømmes av hat og rene trusler, spesielt på TikTok. Det kommer både fra anonyme brukere og fra folk som skriver med fullt navn, sier han.

Vedvarende problem

Annonse

Ifølge NRK, opplever ungdomspolitikere fortsatt grov netthets og trusler, spesielt når de deler innhold knyttet til Utøya.

Kommentarer som glorifiserer terroristen og oppfordrer til vold har blitt vanlige i enkelte kommentarfelt, særlig på sosiale medier.

Direktøren for 22. juli-senteret, Lena Fahre, beskriver dette som et alvorlig og vedvarende problem.

Senest i forbindelse med sommerleiren til Sosialistisk Ungdom på Utøya ble kommentarfeltet på TikTok fylt av kommentarer som «free Anders», «hent geværet» og «når det er en leir med homofile, emoer og hippier og innvandrere, så skjønner jeg meg på Anders».

Annonse

Dette er heller ikke bare et norsk fenomen.

Ifølge organisasjonen Folk og Forsvar, ser man en økning i digital radikalisering blant unge i hele Europa, der ekstreme miljøer bruker sosiale medier til å spre hat og rekruttere nye medlemmer.

Kommentarfelt stenges

Senest dagen før minnemarkeringen måtte TV 2 stenge kommentarfeltet under en video med AUFs nestleder Nimrah Ramzam, grunnet et stort antall hatefulle ytringer.

Annonse

– Det bekymrer meg at vi har normalisert en mer hatefull måte å omtale uenighet på. Spesielt i saker som handler om rasisme og innvandring ser vi at ytre høyre går langt – langt over grensen for hva som gagner demokratiet, sier AUF-lederen.

Skjervø mener alle har et ansvar for å si imot hat og rasisme i det offentlige ordskiftet. Han trekker fram musikeren Marstein, som tidligere i år satte tydelige grenser i debatten på TikTok.

– Jeg tror på kraften i at vi tar ansvar for ordene vi bruker, og sier klart fra når grensene overskrides.

– Gift for samfunnet

Annonse

Han understreker at dette er et politisk – ikke bare et partipolitisk problem.

– Når unge mennesker deltar i kampanjer på sosiale medier uten å forstå bakgrunnen for 22. juli, viser det at vi ikke har gjort nok. Det gjør meg urolig.

I sin tale under minnemarkeringen fremhevet Skjervø betydningen av ansvar og medmenneskelighet:

– Det er lov å være uenig, men uklokt å gjøre alle dine motstandere til fiender. Et samfunn der vi slutter å bry oss om hverandre, mister noe grunnleggende. Det blir en gift for fellesskapet.