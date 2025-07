Over 100 bistandsorganisasjoner med nytt varsku om sult og manglende nødhjelp til Gaza

Over 100 organisasjoner slår alarm om den prekære situasjonen i Gaza og krever våpenhvile, åpning av grensene og full tilgang for nødhjelpsarbeid. Jehad Alshrafi / AP / NTB

Forsyningene er helt oppbrukt, og bistandsorganisasjonene ser nå egne kolleger og samarbeidspartnere visne bort, står det i et felles opprop, som også flere norske bistandsorganisasjoner står bak.

– Mens Israels beleiring sulter ut Gazas befolkning, stiller bistandsarbeidere seg i de samme matkøene og risikerer å bli skutt bare for å skaffe mat til familien, skriver organisasjonene.

Krever våpenhvile og åpne grenser

Oppropet kommer to måneder etter at den USA-støttede og Israel-kontrollerte stiftelsen Gaza Humanitarian Foundation (GHF) startet sin matutdeling. Oppfordringen er soleklar:

«Åpne alle grenseoverganger på land, gjenopprett flyten av mat, rent vann, medisinske forsyninger, forsyninger til husly og drivstoff i en FN-styrt mekanisme. Avslutt beleiringen og gå med på en våpenhvile nå.»

– Hver morgen lyder det samme spørsmålet over hele Gaza: Får jeg noe å spise i dag, sier en representant for en av hjelpeorganisasjonene.

Nesten daglig meldes det om at mennesker blir drept ved matutdelingspunktene. Tirsdag bekreftet FN at 1054 palestinere var drept mens de forsøkte å skaffe mat. 766 av disse har blitt drept i nærheten av GHF-sentre, mens 288 har blitt drept nær FN og andre humanitære organisasjoners hjelpekonvoier.

Titusener er såret og skadet, og nesten to millioner fordrevne og utslitte palestinere er trengt sammen på et område som utgjør mindre enn 12 prosent av det krigsherjede territoriet.

Ber om økt press på Israel

Verdens matprogram (WFP) sier matvaresituasjonen er uholdbar. Å bruke sult som våpen mot sivile er en krigsforbrytelse, understreker organisasjonene.

Samtidig er ikke hjelpen langt unna, ifølge oppropet.

– Tonnevis med mat, vann, medisinsk utstyr og annen livreddende hjelp står fast på lagre bare noen kilometer unna. Israelske myndigheters bevisste trenering og blokkering av nødhjelpsleveranser har skapt kaos, sult og død. Presset på Israel må økes for å gjøre noe med denne desperate situasjonen, sier generalsekretær Kari Helene Partapuoli i Plan International Norge.

Gazas to millioner innbyggere er trengt sammen på en liten del av det krigsherjede, palestinske territoriet. Nødhjelpsforsyningene som slipper inn, dekker bare en brøkdel av behovet. Underernæring og sykdom sprer seg, og folk risikerer livet i matkøer, som gjentatte ganger er blitt utsatt for angrep. Jehad Alshrafi / AP / NTB

Plan er en av organisasjonene som er med på fellesoppropet.

En israelsk tjenestemann avviser overfor Times of Israel at det er hungersnød i Gaza.

– Vi har ikke identifisert hungersnød på nåværende tidspunkt, men vi forstår at det kreves handling for å stabilisere den humanitære situasjonen, sier vedkommende, ifølge avisen.

På X skriver talsperson Nadav Shoshani i IDF at det står tilsvarende 950 lastebillass med nødhjelp i Gaza, og at dette er noe organisasjonene kan forsyne seg av.

Organisasjonene sier imidlertid at de hindres i å få adgang til forsyningene.

– Ingen bevis for at Hamas stjeler nødhjelp

FN har gjentatte ganger under krigen sagt at israelske myndigheter hindrer dem i å få tilgang til nødhjelp. De får heller ikke garantier om at palestinere som søker hjelp, ikke blir beskutt.

– Vi kan ikke understreke nok at dette er det stikk motsatte av hvordan utdeling av nødhjelp skal være. Ingen skal måtte risikere livet sitt for å få tilgang på mat, sier FN-talsperson Stephane Dujarric.

Nesten daglig kommer det meldinger om at palestinere er drept i forsøket på å skaffe mat til seg og familien. Samtidig dør folk av sult i det beleirede palestinske territoriet. Jehad Alshrafi / AP / NTB

Mens leger registrerer rekordhøye nivåer av akutt underernæring, sprer sykdom og diaré seg, markedene er tomme, og folk segner om i gatene – utsultet og dehydrert, står det i oppropet.

Israel har hele tiden hevdet at nødhjelp slipper inn i Gaza. Israelske myndigheter anklager Hamas for å stjele mat og selge den videre til ågerpriser, noe både FN og EU har avvist at det foreligger beviser for.

Også World Food Programme-sjef Cindy McCain har overfor Sky News avvist at det finnes bevis for at Hamas stjeler nødhjelp. Hamas har selv nektet for anklagen tidligere.

– Har ikke sviktet – blir hindret

Den daglige utdelingen av mat tilsvarer i gjennomsnitt 28 lastebillass per dag, noe som er langt fra er nok til over to millioner mennesker.

– Det FN-ledede humanitære systemet har ikke sviktet, det er hindret i å fungere. Humanitære aktører har kapasitet og forsyninger til å handle i stor skala. Men uten tilgang hindres vi i nå dem som trenger hjelp, inkludert våre egne utslitte og utsultede folk, skriver organisasjonene.

De etterlyser reelle endringer på bakken, ikke bare symbolhandlinger som flydropp og mangelfulle nødhjelpsavtaler.

– Gang på gang er det blitt lovet bedring, og like mange ganger har det vist seg å være tomme løfter. Samtidig kommer det daglig rapporter om desperate mennesker som blir drept mens de forsøker å skaffe mat til familiene sine, sier Partapouli.

– Redd liv før det ikke er noen å redde

– Regjeringer må slutte å vente på tillatelse til å handle. Vi kan ikke fortsette å håpe at dagens ordninger vil fungere. Tiden er inne for å handle resolutt, kreve umiddelbar og permanent våpenhvile, fjerne alle byråkratiske og administrative begrensninger og sikre tilgang til alle i Gaza, heter det oppropet.

Organisasjonene ber stater ta konkrete grep for å avslutte beleiringen, som å stanse leveranser av våpen og ammunisjon.

– De kan og må redde liv før det ikke er noen igjen å redde, lyder oppfordringen.

(NTB)