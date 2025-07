Ozzy Osbourne (1948 – 2025): «Mørkets prins» gjorde livet lysere for mange

John Michael Osbourne døde bare 17 dager etter et storslått farvel med Black Sabbath på scenen hjemme på Villa Park i Birmingham. Det er nesten som han skulle gjennomføre denne høytidsstunden før det var for sent. Ozzy gjorde et eget solosett før Sabbath sa et definitivt takk for seg med fire sanger. I timene i forveien hadde de gamle glansnumrene deres blitt framført av etterkommere som Metallica, Guns N’Roses, Tool, Slayer og Anthrax, som alle hadde lagt opp sine sommerplaner for å få med seg denne begivenheten.

- Jeg er ikke 21 lenger. Men hodet mitt tror visst at kroppen er det, sa Ozzy Osbourne da jeg traff ham i Oslo i 1986. Da som soloartist, etter å ha fått sparken i Black Sabbath i 1979. At han skulle komme tilbake og tilbake i nesten 40 år til, også med Black Sabbath, var nesten ikke til å tro. Ozzy kom inn i rocken som et alternativ til ungdomskriminalitet, etter et seks uker langt opphold i fengsel. Han forbedret ikke livsstilen merkbart de nærmeste årene etterpå.

Ei ny tid ble innledet mot slutten av 1970, da «Black Night» med Deep Purple og «Paranoid» med Black Sabbath lå høyt på den norske hitlista «Ti i skuddet». Samtidig var Led Zeppelin i ferd med å bli et av verdens største band, på bekostning av de andre. Black Sabbath gjorde for eksempel to konserter i Konsertpaleet i Bergen våren 1971, fordi arrangørene håpet på to fulle hus, med 2.400 plasser til sammen. Det kom visst bare litt under halvparten så mange.