– Dette er rystende lesing, og en av de verste sakene jeg har sett

Dagsavisen har avdekket saken om Liv Kjønaas (95) som i ble utsatt for grov omsorgssvikt på et sykehjem i 2019. Den demente kvinnen var helt avhengig av hjelp for å leve. Hjelpen som sykehjemmet ga var så dårlig at Statsforvalteren mente den var i strid med loven. I saken er det avdekket omfattende journalforfalskning, der det blant annet er blitt ført opp at Liv Kjønaas har fått pleie og medisiner når det ikke er gjort.

Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug er sjokkert.

– Det er rystende lesing, og en av de verste sakene jeg sett. Her har folk stått på og jobbet, betalt sin skatt, og når de blir gamle så er forventningene at de skal få hjelp. Når tilbudet som gis er vanskjøtsel, løgner og helseskadelige forhold, da, da er det en fallitterklæring for hele velferdssamfunnet vårt. Sykepleiere og helsepersonell som driver vanskjøtsel av eldre, syke, forsvarsløse mennesker burde ikke få lov å fortsette i jobbene sine, sier hun.

Kontroll og konsekvens

At kontroll og konsekvensrutiner ikke er gode nok er Listhaug helt enig i.

– Ja, det er nettopp derfor Frp allerede har fremmet flere forslag som skal trygge omsorgen til eldre. Det ene er forslaget om meldeplikt til tilsynsmyndighetene når det er grunn til å tro at eldre blir utsatt for vold og overgrep. Forslaget ble enstemmig vedtatt på Stortinget den 25. mai 2021, men denne regjeringen har enda ikke har fulgt det opp, sier Listhaug.

– Det andre var at vi ønsker at man skal etablere nasjonale retningslinjer for utredning og håndtering av eldrevoldssaker. Det ble også enstemmig vedtatt, men er heller ikke fulgt opp. Og nå står vi her tre år senere og leser om denne vonde saken. Det er helt forferdelig og totalt uakseptabelt, sier Sylvi Listhaug.

– Det holder ikke for helseministeren å si at ja, dette er alvorlig, og dette skal vi ta tak i og så ikke gjøre det. Når det ikke blir tatt grep med vedtakene som Stortinget har fattet for å gi de eldre mer rettssikkerhet, så blir i hvert fall ikke situasjonen bedre, sier hun.

– Jeg mener det vi står i nå er en krise i eldreomsorgen. Det er nettopp derfor vi i valgkampen og senere også har prøvd å invitere alle partier med på et eldreforlik basert på barnehageforliket, der vi samarbeider med private aktører og staten har ansvaret for å finansiere både drift og utbygging av nye plasser. For problemene i eldreomsorgen kommer bare til å bli verre fremover hvis ikke det tas grep.

For enkelt

Å ensidig skylde på manglende kompetanse og tidspress når det gjelder journalforfalskning og manglende omsorg synes Sylvi Listhaug blir for lettvint. Hun mener avsløringer om grov omsorgssvikt er så alvorlig at det bør få konsekvenser både for det sykehjemmet det gjelder og den enkelte helsearbeideren.

Jeg går ikke med på at det går på kompetanse når du står og spiser opp maten til den du skal gi den til. — Sylvi Listhaug

– Mange som jobber i eldreomsorgen er flinke og omsorgsfulle mennesker som virkelig gjør så godt de kan. Men jeg mener at eksemplene som vi ser i denne bestemte saken her vitner om fullstendig mangel på empati og omsorg for det mennesket de skal hjelpe. Jeg går ikke med på at det går på kompetanse når du står og spiser opp maten til den du skal gi den til, sier de har fått medisin de ikke har fått, eller lar et eldre menneske gå 17 timer uten å skifte bleie. Alle vet at du rett og slett ikke kan behandle folk på en slik måte. Silke mennesker bør ikke jobbe i eldreomsorgen, og det vil neppe bli bedre om det ikke blir tatt tak ifra ledelsens side, sier Listhaug.

– Derfor er det viktig at det politisk lovfestes at vi får en bedre kontroll- og konsekvensrutiner, slik at denne typen hendelser ikke inntreffer?

– Ja. Og der er det som sagt et vedtak allerede gjort i Stortinget, men det mangler på leveranse fra regjeringen, sier Listhaug.

– Jeg mener vi også må se på dette med hva slags reaksjoner man skal møte et sykehjem som blir tatt for denne type lovbrudd, sykepleiere som bryter alt som er av fagetikk og behandler sine pasienter, beboere så respektløst bør vurderes om de skal få fortsette som sykepleiere overhodet.

– Synes du Norge er blitt et land der er grunn til å grue seg for å bli gammel?

– Det er det all grunn til. Og det er fortvilende å se hvordan de som blir syke og kommer inn i dette systemet blir behandlet. Samtidig er det viktig å si at det også er mange gode tilbud i eldreomsorgen som behandler de eldre med verdighet, sier Sylvi Listhaug.

Forventer handling

Bård Hoksrud, Frps helsepolitiske talsperson, forventer at regjeringen innfører Frps forslag om meldeplikt når det er grunn til å tro at eldre blir utsatt for vold og overgrep snarest, som et enstemmig storting vedtok for tre år siden.

– Jeg får vondt i magen av å tenke på at halvparten av sykehjemsbeboerne i en nylig rapport fra Røde Kors oppga at de selv har opplevd eller vært vitne til vold eller forsømmelse. Det er et svik mot eldre som utsettes for vold og overgrep å ikke følge opp det enstemmige vedtaket i Stortinget om å innføre meldeplikt i eldreomsorgen, sier Hoksrud.

Hoksrud viser til at forslaget fra Frp ble fremmet etter mange rapporter hadde avdekket urovekkende høye tall på vold og overgrep mot eldre. Derfor foreslo FrP at helsepersonell som blir kjent med slike forhold må ha en plikt om å melde fra til tilsynsmyndighetene, tilsvarende meldeplikten vi har til barnevernet.

– Eldre er en ekstra sårbar gruppe som ikke alltid har mulighet til å gi beskjed om de utsettes for vold og overgrep. Det er et stort behov for at overgrep ovenfor eldre i større grad enn i dag avverges og følges opp. En meldeplikt for helsepersonell som jobber med eldre vil bidra til at færre eldre opplever slike grufulle hendelse. Det er også behov for andre og mer omfattende tiltak, som å øke kunnskapen til de ansatte om vold og overgrep mot eldre og styrke bemanninger. Men forslagene som ble enstemmig vedtatt vil føre til at færre eldre opplever slike grufulle hendelser, avslutter Bård Hoksrud.

Uakseptabelt og vondt

Også Tove Elise Madland som er eldrepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet reagerer sterkt på denne saken.

– Dette er vondt å lese og totalt uakseptabelt. Slik skal vi ikke ha det i eldreomsorgen, sier Tove Elise Madland.

– Jeg er selv utdannet helsefagarbeider og har jobbet i kommunehelsetjenesten i over 30 år. Så jeg reagerte ganske sterkt og tenker at her er det jo absolutt et ledelsesproblem om dette ikke blir tatt tak i. Det er jo også trist for disse personene som har gjort det, jeg tenker her er du dedikert, har tatt en utdannelse, fått en autorisasjon og så skjer sånn som dette. Det er bare trist. Samtidig, når jeg reagerer så sterkt som jeg gjør, må jeg passe på å ikke generalisere, for her har vi en yrkesgruppe med mange flotte helsearbeidere som er dedikerte til å gjøre en fantastisk innsats hver dag, året rundt i eldreomsorgen. Men, som politikere på nasjonalt nivå må vi ta dette kjempealvorlig. Vår eldreomsorg skal bestå av verdighet og respekt og en skal ha livskvalitet, sier Madland til Dagsavisen.

– Jeg er glad for at saken ble avdekket, for dette må ordnes opp i øyeblikkelig, sier hun.

