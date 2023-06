Stenger Grensen ut uka

Mandag startet rivingen av de øverste etasjene av bygget, og vil i hvert fall holde på ut uken. Det betyr at heller ikke trikken kan passere i dette tidsrommet.

På Stortinget stasjon må det en omfattende rengjøringsjobb til, på grunn av byggestøv og sot som har sevet ned i stasjonsområdet, før stasjonen kan gjenåpnes.

Storbrann

Det var i 18-tiden søndag at det begynte å brenne på takterrassen i den åtte etasjer høye kontorbygningen i Grensen, midt i Oslo sentrum. Søndag kveld trodde brannmannskapene at de hadde situasjonen under kontroll, men ved 23.30-tiden mandag blusset brannen opp igjen.

Ingen kom til skade i brannen. Det bor ikke folk i bygningen, men en rekke virksomheter leier lokaler der. Gården som brant, Grensen 17, ble reist av livsforsikringsselskapet Norske Folk i 1899. Bygningen fikk et påbygg på toppen i 1970, og brannen startet i dette påbygget.

– Det var en utfordrende brann å slukke, med påbygg og mange hulrom hvor brannen kunne utvikle seg. For brannmannskapenes del handlet det om å ikke komme til der det brant, og at man ikke visste hvor det kunne rase. Vi kunne ikke sende inn mannskaper over hele bygget, sier kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen i Oslo brann- og redningsetat OBRE til Dagsavisen.

Brann i Oslo: Se skadene (Dagsavisen NTB)

[ 50 beboere kastes ut: – Det er ikke rikfolk som bor her ]

River

Mandag startet rivingen av den øverste delen av bygget, som er sterkt brannskadd.

– Det rives for å hindre at bygningsdeler ramler ned på gata. For vår del handler det også om at det ikke finnes hulrom og lommer hvor brannen kan blusse opp igjen, sier han.

Brannvesenet har i dag en bil, med slangeutlegg, på plass, i tilfelle brannen skulle blusse opp igjen.

– Hvor lenge den vil være på stedet er ikke bestemt. Men den vil nok være der så lenge arbeidet med riving pågår, sier Folgerø Dalen.

De øverste etasjene er totalskadd av brannen, mens det i resten av bygget er store røyk og vannskader.

– Hele gården er berørt, og det vil ta lang tid før den kan tas i bruk igjen som før, sier Folgerø Dalen.

Trikkelinjene 17, 18 og 19 går igjennom Grensen, og disse vil bli stengt så lenge rivearbeidet pågår.

– I hvert fall ut uken, sier Ruters pressevakt til Dagsavisen.

Brannen har ført til at det ikke går trikker mellom Stortorvet og Holbergs plass.

På Stortinget stasjon må det en omfattende rengjøringsjobb til før stasjon igjen kan åpnes for publikum.

Stortinget stasjon vil bli stengt til over helgen. (Dag Høie)

– Slik det ser ut nå vil den være stengt fram til og med søndag. Men det er mulig dette vil bli forlenget. Årsaken er at mye byggestøv, og noe sot fra brannen har kommet ned i stasjonsområdet. Så enn så lenge vil togene bare passere stasjonen uten å stoppe, sier kommunikasjonsrådgiver i Sporveien, Jan Rustad til Dagsavisen.

[ Fire branner daglig i naturen i år: – Skogbrannfaren vil øke ]

[ Frykter brannfeller: Tusenvis av boliger i Oslo kan ha for dårlig sikkerhet ]