Norge på konferanse om sanksjoner mot Israels okkupasjon

Et 20-talls land deltar på konferansen, som arrangeres av den såkalte Haag-gruppen, skriver Aftenposten. Blant dem er Spania, Portugal, Irland, Tyrkia, Kina, Qatar og Sør-Afrika.

Norges er representert med en diplomat fra ambassaden i Bogotá.

Overfor Aftenposten understreker statssekretær Andreas Kravik (Ap) i Utenriksdepartementet at Norge «har et sterkt engasjement for Palestina og ønsker en varig løsning på konflikten, inkludert en selvstendig stat for det palestinske folket».

– Regjeringen er enig om å utrede og å innføre et forbud mot handel og annen næringsvirksomhet med selskaper som bidrar til å opprettholde Israels ulovlige okkupasjon av palestinske områder, skriver Kravik i en epost.

Han svarer ikke direkte på spørsmål om hvilke land Norge er i kontakt med eller hvilke tiltak som drøftes.

– Norge er i dialog med nære partnere om hvordan vi best kan fatte treffsikre og riktige tiltak. Det er viktig for oss at eventuelle tiltak er målrettede, har støtte internasjonalt og bidrar til å hjelpe palestinerne i arbeidet fram mot en tostatsløsning, skriver statssekretæren.

(NTB)