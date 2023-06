Rivingsarbeid startet etter brannen i Grensen i Oslo

– Riving av etasjene er startet fordi det er fare for ras etter brannen. Man ønsker å ta ned delene kontrollert, framfor at det detter tilfeldig ned, sier vaktkommandør Robert Gudmundsen i Oslo brann- og redningsvesen til NTB.

Det var i 18-tiden søndag at det begynte å brenne på takterrassen i den åtte etasjer høye kontorbygningen i Grensen. Samme kveld trodde brannmannskapene at de hadde situasjonen under kontroll, men ved 23.30-tiden mandag blusset brannen opp igjen. Ingen kom til skade i brannen.

– Det er et tidkrevende arbeid. Jeg er usikker, men rivingen vil nok pågå i en del dager framover, sir Gudmundsen.

Det bor ikke folk i bygningen, men en rekke virksomheter leier lokaler der. Gården som brant, Grensen 17, ble reist av livsforsikringsselskapet Norske Folk i 1899. Bygningen fikk et påbygg på toppen i 1970, og brannen startet i dette påbygget.