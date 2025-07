FN driver selvsabotasje

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jeg vokste opp med Glasnost, Perestrojka, Gorbatsjov, Peres, Rabin og Arafat. Jeg har en bit av Berlinmuren i en boks med barndomsminner. Bestefaren min dro på busstur til Moskva. Jeg husker Oslo-avtalen, og hvordan Arafat, Rabin og Peres sto på scenen sammen og fikk Nobels fredspris. Jeg husker følelsen: at verden faktisk kunne bli bedre. At FN var en del av det håpet.

Nå er jeg voksen, og jeg ser en verden som virker farligere for hvert år som går. Krig i Europa. Etnisk rensing i Gaza. Stormakter som beskytter sine egne med vetorett – mens resten av verden står maktesløs.

De fem faste i Sikkerhetsrådet – Kina, Russland, USA, Storbritannia og Frankrike – kan blokkere enhver resolusjon. Når Kina undertrykker minoriteter. Når Russland invaderer Ukraina og blokkerer reaksjon fra FN. Når USA stanser krav om våpenhvile i Gaza, selv om 153 land stemmer for – og FN-rapportør Francesca Albanese advarer om etnisk rensing uten at det får følger. Jeg er skremt: Var ikke FN vårt verdenspoliti?

Annonse

Og jeg er drittlei ordet «fordømmer». Det fordømmes i øst og vest, men det preller av. Alle vet at ingenting skjer. Vetolandene vet at de slipper unna.

Vetoretten ble laget for å sikre fred. I dag er den et hinder. Så når vi snakker om demokrati her i Vesten – så gjelder det selvfølgelig bare innenfor våre egne grenser. Globalt lever vi i et slags diktatur. Vi drømmer om en bedre verden, nesten fra dag til dag – men som hovedpersonen i Frihetens øyeblikk av Jens Bjørneboe sier: «Det ondes problem. [ …] Fra mitt liv kan jeg nesten ikke huske annet enn mord, krig, konsentrasjonsleirer, tortur, slavearbeid, henrettelser, utbombede byer og halvbrente barnelik».

Og faktisk – vi har aldri opplevd reell fred i verden. Fem stormakter kan overstyre 188 andre land. Når tre av fem stormakter systematisk blokkerer rettferdighet, blir hele FN-systemet ubrukelig.

Det finnes en internasjonal straffedomstol – ICC – som kan tiltale statsledere for krigsforbrytelser. Putin er etterlyst. Men domstolen har ingen politi, og gjelder ikke for land som USA, Russland og Israel. De har aldri ratifisert Roma-avtalen, og anerkjenner derfor ikke domstolens myndighet. Og hvis saken gjelder et land som ikke har godtatt domstolen, må Sikkerhetsrådet gi grønt lys. Der kan én vetomakt alene stanse hele prosessen.

Annonse

Andre institusjoner som FNs folkerettsdomstol kan bare dømme stater – uten reell effekt. Miljøkriminalitet, som krig fører til i enorm skala, er fortsatt ikke straffbart internasjonalt. Og sanksjoner rammer oftere folk enn ledere.

Så hvordan holder man egentlig noen ansvarlig? Hvordan beskytter man rettferdighet, hvis retten til å blokkere den aldri forsvinner?

Jeg vet at kloke mennesker jobber med dette. Jeg vet at det finnes prosesser og diplomati. Men kan noen være så snill å fortelle meg hva planen er?