Vulkanutbrudd på Island – folk evakuert fra Grindavik og Den blå lagune

– Et vulkanutbrudd har startet i Sundhnuk-kraterkjeden, melder den islandske kringkasteren RUV.

Magma hadde tidlig onsdag morgen norsk tid begynt å strømme ut.

Det skjedde etter at det i tidsrommet fra like før midnatt og fram til 1.20-tiden lokal tid ble registrert over 130 jordskjelv ved Svartsengi på Reykjaneshalvøya.

Utsikten til vulkanutbruddet i Sundhnuk-kraterkjeden, sett fra den islandske Kystvaktens helikopter under en overvåkingsflyvning. Skjermdump/ Icelandic Met Offiice

Landets meteorologiske institutt opplyste tidligere på natten at det da var tydelige tegn på at et nytt vulkanutbrudd kunne starte i Sundhnuk-kraterkjeden. Instituttet viste til at målinger fra borehull og fiberoptiske kabler om tydelige tegn på magmautbrudd.

Politiet startet i løpet av natten evakuering av innbyggerne i Grindavik. Det var mange gjester på campingplassen i Grindavik som også skulle evakueres, og i tillegg ble det igangsatt evakuering av folk fra Den blå lagune. Politiet hadde tidlig onsdag morgen norsk tid ikke nøyaktig tall på hvor mange mennesker det dreier seg om.

(NTB)