Barn trenger mer enn mindfulness

Psykiske plager og diagnostiserte psykiske lidelser blant barn unge har økt jevnt de siste ti årene, særlig blant jenter og unge kvinner i alderen 12–24 år. Folkehelseinstituttet (FHI) trekker blant annet fram skolerelatert press, ensomhet og søvnvansker som mulige årsaker.

Bruken av legemidler mot psykiske lidelser i denne aldersgruppen har også økt betydelig i samme periode.

Under covid-19-pandemien (2020–2022) ble det registrert en markant økning i psykiske lidelser blant unge, både i primær- og spesialisthelsetjenesten (FHI).

Disse tallene understreker behovet for tiltak som faktisk virker – og for en nytenkning rundt hvordan vi møter barn og unges psykiske helse i skolen og samfunnet.

I møte med økende psykiske helseplager blant barn og unge har skolene svart med universelle tiltak: undervisning i psykisk helse, mindfulness, og kognitive teknikker. Det virker intuitivt riktig. Men forskning viser at disse tiltakene i beste fall har liten effekt – og i verste fall kan gjøre vondt verre.

Store studier viser at universelle mentalhelse-leksjoner i skolen ikke gir målbar forbedring i elevenes psykiske helse. Den systematiske Campbell-oversikten konkluderte med at eventuelle positive resultater på kognitive og emosjonelle mål ikke medførte bedre skolemessige eller atferdsrelaterte resultater. Noen studier finner til og med økte symptomer, redusert sosial atferd og dårligere relasjoner med foreldre.

Barn trenger ikke bare å snakke om følelser – de må kjenne på dem.

Mindfulness er en kompleks kognitiv øvelse som ikke treffer barnas utviklingsnivå. Mange elever opplever øvelsene som irrelevante, forvirrende eller ubehagelige. For noen blir det en påminnelse om vonde følelser de ikke er klare til å håndtere – i et klasserom der de kanskje ikke føler seg trygge.

Vi må tørre å stille spørsmålet: Hva om vi har satset på feil tiltak?

Fysisk aktivitet er en av de mest veldokumenterte metodene for å fremme psykisk helse. Bevegelse øker humørhormoner som serotonin og dopamin, gir barn en følelse av mestring og kontroll, og dermed reduserer stress. Lek bygger vennskap og skaper relasjoner. Det er ikke bare teori – det er biologi i praksis.

Forskning fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet viser at fysisk aktivitet forebygger angst og depresjon, styrker konsentrasjon og forbedrer læringsmiljøet. Likevel får mange barn mindre enn én time bevegelse om dagen, langt under anbefalingene.

I en undersøkelse fra Ipsos, fant en i 2015 at 41 prosent av barna mellom seks og tolv lekte ute daglig. I 2022 er antallet sunket til 18 prosent. Parallelt med dette er leken mindre fri og mindre basert på egen motivasjon. Dette kan være noe av grunnen til at ser økende skolevegring, og stadig flere barn og unge rapporterer om psykiske plager.

Skolen er en unik arena – her møter vi alle barn, uavhengig av bakgrunn. Derfor må vi bruke denne arenaen klokt. I stedet for å bruke tid og penger på tiltak som ikke virker, bør vi øke fysisk aktivitet i skoledagen, samt legge til rette for mer fri lek. Helsefremmende tiltak, som er inkluderende, lavterskel og gøy.

Barn trenger ikke bare å snakke om følelser – de trenger å kjenne dem, løpe dem ut, leke dem gjennom. Vi må ikke gjøre psykisk helse til et stillesittende prosjekt. Vi må gjøre det til et levende, pustende, bevegelig prosjekt – der kroppen får være med.

Det er på tide å lytte til forskningen. Og til barna.