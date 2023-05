Her er Høyres liste: Dette skal de gjøre den første uka i byråd

– De som prøver å få til noe i Oslo skal møte en positiv kommune, om ser etter hva som skal til for å si ja, i stedet for grunner til å si nei. Vi skal bli en ja-kommune. Det er viktig for meg.

Dette sier Oslo Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg. Dagsavisen har utfordret han på hva han vil sette i gang med umiddelbart, hvis han vinner valget og overtar byrådslederkontoret etter Raymond Johansen etter kommunevalget.

Han kom opp med en liste på 16 punkter. Les hele lista i bunnen av denne saken.

Dette er ikke valgløftene eller de store politiske vyene til Oslo Høyre, men det første man kan sette i gang med. Før budsjettbehandling og før ting som må utredes er blitt utredet. Likevel sier lista mye om hva Høyre vil gjøre med hovedstaden. Mest smått, selvsagt, men også noen store grep skal settes i gang før Lae Solberg får hengt fra seg jakka i østre tårn.

Vil privatisere sykehjem

Det kanskje største grepet er å privatisere sykehjem. Lae Solberg mener tre-fire sykehjem bør privatiseres så fort som mulig. Men han vil ikke avsløre hvilke.

– Det er viktig å slippe til alle gode krefter. Både innenfor barnehagene, idretten og eldreomsorgen. Byen blir bedre hvis vi slipper til alle med gode ideer, sier han.

Oslo Cancer Cluster, som Dagsavisen har skrevet en rekke saker om, får det som de vil om Lae Solberg kommer til makten. Det gjør også Oslo Idrettskrets og Bækkelaget Sportsklubb, som vil gjøre en stor utbygging av Ekeberghallen, for å få plass til en rekke nye idrettsflater, og en videregående skole.

Han vil skrote SV-byråd Sunniva Holmås Eidsvolls arbeid med å endre inntaksordningen til videregående skole, samtidig som han vil beholde eksamensordningen.

Eirik Lae Solberg er Oslo Høyres byrådslederkandidat. Etter valget til høsten kan han overta kontoret som Raymond Johansen har hatt de siste åtte årene. (Aslak Borgersrud)

– Det er noen eksempler på meningsløs ressursbruk vi må få rydda opp i. Og så skal innbyggerne få bestemme over egen hverdag. Det handler om å beholde fritt skolevalg. Velge mellom privat og offentlige sykehjem. Åpenhet om kvaliteten i eldreomsorgen. Det er rett og slett å gi innbyggerne mer innflytelse over hverdag og mer info om tilbudene i kommunen, sier Lae Solberg til Dagsavisen.

Jevne målinger

Og sjansene er nå store for at Eirik Lae Solberg blir Oslos neste byrådsleder. På NRKs siste måling, som ble publisert 16. mai, er Høyre over dobbelt så store som Arbeiderpartiet i hovedstaden. Sammen med Frp og Venstre er de bare to små mandater unna å kunne danne et flertallsbyråd. På den målingen er blant annet både Folkets Parti (2) og Industri- og Næringspartiet (1) inne med mandater.

Dagens flertall, med AP, SV, MDG og Rødt, er fire mandater unna flertall.

– Det er velgerne som bestemmer. Jeg har trua, men det krever at vi står på hver dag. Mye tyder på at velgerne ønsker seg et skifte, sier Eirik Lae Solberg.

– Hva med eiendomsskatten, skal du ikke fjerne den?

– Vi kommer til å jobbe for å avvikle eiendomsskatten i løpet av fireårsperioden, sier han.

Men først altså, 17 ting som kan gjøres langt raskere:

Høyres grep første uke i byråd

Selg to kommunale hus til kreftforskingsmiljøet ved Radiumhospitalet (Oslo Cancer Cluster)

Gi lånegaranti til Campus Ekeberg, så idretten kan bygge idrettsanlegg og skole

Stanse ekspropriasjon av Bekkelagshallen

Tillate etablering av private barnehager

Beholde fritt skolevalg

Innføre en ordning der kommunen og idrettslag spleiser på idrettsanlegg

Gå i gang med konkurranseutsetting av tre til fire sykehjem

Innføre årlige bruker- og pårørendeundersøkelser i eldreomsorgen

Beholde eksamen: Avslutte prøveprosjektet med «langsvar»

Sette i gang arbeidet med Volvat-svingen på t-banen

Tillate bedre mat i kommunale barnehager gjennom å fjerne taket på kostpenger

Gi alle skoler beskjed om å starte arbeidet med å bli dysleksivennlige

Tillate rulleskibaner på Kringsjå og Linnerud

Fjerne betongklossene som er satt opp på de nye p-plassene på Hammeren

Ta initiativ til å avslutte leieavtalene som gjør at 20 prosent av nye Deichman leies ut. Biblioteket overtar hele bygget.

Samarbeide med hoppmiljøet om å sikre helårshopping i Holmenkollen

Tillate utbygging av alpinbakken mellom Årvoll og Grefsenkollen

Invitere private til samarbeid om bygging og drift av nytt serveringssted på St. Hanshaugen.

Legge ut Hukodden restaurant for salg for å sikre drift

Invitere private til å bygge ladestasjoner for elbiler

Åpne de nye sykkelhotellene på Ryen og Grorud som har stått stengt i mer enn et år

