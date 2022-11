Byråden skuffer Oslo-idretten: Gir ikke lånegaranti til stort idrettanlegg

Fire nye flerbrukshaller, én turnhall, sju dansesaler, tre-fire saler for kampsport og treningssenter. Pluss nye lokaler til Bækkelagets Sportsklub, Norway Cup og Oslo idrettskrets. Det, pluss en nyoppussa Ekeberghall, har vært drømmen til Oslo-idretten.

Men nå har idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV) og resten av byrådet sagt et klokkeklart nei. De gir ingen lånegaranti til prosjektet.

– Vi er jo skuffa. Og vi er uenige, sier Magne Brekke, generalsekretær i Oslo Idrettskrets.

Milliardgaranti

Dagsavisen møter idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV) rett etter at den nedslående beskjeden er overlevert til BSK og Idrettskretsen.

– Vi kan ikke. Uansett hvor mye vi har lyst til å gi den lånegarantien, så er det mot loven, sier en alvorstung Omar Samy Gamal til Dagsavisen.

Problemet er lånegaranti. Altså at prosjektet låner penger i banken, mot en garanti fra Oslo kommune. Det er ganske vanlig. Kommunen har i dag aktive lånegarantier på rundt 1,3 milliarder kroner, fordelt på 45 prosjekter. Dette ene prosjektet har bedt om en garanti på nesten 1,8 milliarder kroner. Hvis denne garantien må løses inn får det store konsekvenser for kommunen, ifølge byråden.

– Det er veldig tydelige krav til lånegarantier. Kommunen kan ikke ta vesentlig økonomisk risiko. I denne saken er det tydelig at risikoen er for høy, sier han.

Sånn skulle det se ut, det store idretts- og skolebygget rundt Ekeberghallen. Nå kan det være det ikke blir noe av. (Backe)

Byråden mener Idrettskretsen og BSK bare har greid å skaffe en egenkapital på 3,6 prosent. Vanligvis skal den være over 20 prosent, mener byråden. Dessuten er selve garantibeløpet langt høyere enn vanlig, og byråden mener også at usikkerhetsavsetninga til prosjektet er for lav.

– Når man lager et prosjekt setter man av pengene det koster, og så setter man av en buffer. Sånn at man kan tåle at det skjer noe uforutsett, noe som gjør at prosjektet blir dyrere, men som man selv ikke har kontroll over.

– Helhetsvurderinga er at dette er vesentlig økonomisk risiko. Da har vi ikke lov til å gi lånegaranti, sier han.

[ «Campus Ekeberg» har vært i trøbbel tidligere. I fjor sto maskinene klare da det ble bråstopp ]

Ikke et nei til hele prosjektet

Anlegget skal i stor grad finansieres av at Oslo kommune leier areal til å drive skole der.

– Det gir trygg inntekt, men det veier ikke opp for hele risikoen, sier han.

Samtidig presiserer han at dette nei-et ikke er et nei til hele prosjektet. Bare til en lånegaranti.

– Dette er et prosjekt som både kommunen og idretten har ønska, sier han.

– Betyr dette at prosjektet er dødt?

– Det må de ta stilling til. Vi vet ikke hva konsekvensen blir ennå.

– Men hvis du skal gjette: Er Ekeberghallen bygd ut, om tjue år?

– Jeg vet ikke. Men jeg setter meg gjerne ned med dem og diskuterer veien videre, sier byråd Samy Gamal.

Mildt sagt overraskende

Magne Brekke i Oslo idrettskrets reagerer med skuffelse, men også en viss fatning, når vi snakker med han.

– Vi er uenige i at det inneholder en vesentlig risiko, sier Brekke til Dagsavisen.

Generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke. (Oslo Idrettskrets)

Han sier det er «mildt sagt overraskende» at kommunen konkluderer som de gjør, etter at behovet for lånegaranti har vært kjent i årevis.

– Så vil vi selvfølgelig imøtegå det, og jobbe for at bystyret konkluderer annerledes, sier han.

– Er det kroken på døra?

– Nei, det er det ikke. Dette gjør at finansieringen blir dyrere. For en kommunal lånegaranti gjør at vi får gode lånevilkår. Nå forventer vi at det blir dyrere leie for kommunen, sier han.

– Er det mulig å få finansiering uten en lånegaranti?

– Tja, money talks. Det er krevende, det er jo ikke bare å gå i banken. Men vi tror det løser seg, sier han.

[ Flytter bystyremøtene til dagtid. Vil legge til rette for småbarnsforeldre i politikken ]

Tror de tolker loven feil

– Er det ikke ofte sånn at der det er vilje er det vei?

– Jo. Og derfor tror jeg fortsatt at vi får det til. Det er ikke noen tvil om viljen, verken i byråd eller i det store flertallet i bystyret. Men det er vanskelig for en politiker å overstyre sitt eget byråkrati. Det er jo greit, men jeg tror de tolker loven feil, sier han.

I bunn og grunn tror han fortsatt at prosjektet blir noe av.

– Jeg sover godt om natten og tenker at dette skal vi løse. Men det blir nok ikke noen avklaring før jul, tror jeg.

Formelt skal bystyret behandle søknaden om lånegaranti på sitt møte førstkommende onsdag.

[ Følg Oslo-fotballen i tekst og i Dagsavisens podkast «Trikkeligaen» ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen