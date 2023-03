Vil tvinge byrådet til å selge vestkanttomter

– Det er helt utrolig at byrådet tillater at disse forhandlingene skjærer seg. Og at de tillater å holde på så lenge uten å få et resultat, raser Oslo Høyres gruppeleder og byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

Som Dagsavisen har skrevet tidligere: Oslo Cancer Cluster trenger mer plass. De vil utvide med et nytt bygg på rundt 40.000 kvadratmeter, hvor de vil innkvartere både internasjonale og norske kreftforskningsselskaper til å jobbe tett med forskningsmiljøene på Radiumhospitalet. Dermed skal Oslo få et større og bedre forskningsmiljø for kreft, som nærmeste nabo til byens store kreftsjukehus.

Men forhandlingene har gått trått. De har tatt lang tid, og vært prega av mistillit. I oktober sa Oslo Cancer Cluster-investor Thomas London til Dagsavisen at forhandlingene hadde brutt sammen. Deretter ble det kalt inn til nye møter. Etter det ble det full stopp igjen.

Men nå blander Oslo Høyre seg inn. Partiet har levert inn et forslag til bystyret om at kommunen skal selge tomtene i Ullernchaussèen til Oslo Science Hub. Om de får flertall må byrådet selge, enten de vil eller ikke.

– Oslo Cancer Cluster er viktig for Oslo, av hensyn til kreftforskning og framtidig kreftbehandling. Det er et viktig forskningsmiljø som kan gi mange arbeidsplasser framover, sier Lae Solberg.

[ Eline Skår var uføretrygdet og uten jobb i årevis. Så kom telefonen som endret alt ]

Vil instruere byrådet

Nå frykter han at bedriftene som har tenkt å satse i Oslo flytter et annet sted. Da går Oslo glipp av mange arbeidsplasser.

– Ord blir fattige når man skal beskrive hvor amatørmessig byrådet har håndtert dette, sier han.

Oslo Cancer Cluster (OCC) vil utvide. De fire byggene nærmest i bildet er den foreslåtte utvidelsen. Bak ligger Radiumhospitalet, Ullern Videregående skole og det eksisterende Oslo Cancer Cluster. Den store veien er Ring 3. Bildet er av en modell som står på OCC-sjefen Jónas Einarssons kontor. (Aslak Borgersrud)

Hvis forslaget fra Høyre blir vedtatt skal eiendommene selges til takst, og så etter at de blir omregulert fra bolig til næring, skal det gjøres en ny takst. Mellomlegget skal gå til kommunen.

– Vi vil instruere byrådet om å selge disse tomtene til markedspris, men sikrer at kommunen får verdistigingen. Det håper vi at vi får flertall for, sier han.

– Vi har vært tålmodige, men når byrådet er ute av stand til å få et resultat, så må bystyret engasjere seg i saken, og det er det vi nå gjør.

– Tror du at dere får gjennomslag?

– Hvis ikke vil dette være noe av de første tingene et nytt borgerlig byråd gjør hvis vi vinner valget.

– Er det ideologiske grunner til at salget ikke er gått gjennom, tror du?

– Ap og resten av venstresiden stemte jo mot etableringen av Oslo Cancer Cluster for ti år siden. Jeg trodde at dette var et område hvor byrådet lot de ideologiske kjepphestene hvile. Jeg håper at det fortsatt er tilfelle, sier han.

[ Marthe Scharning Lund skal rydde opp i Oslos helsehus ]

Opsjonskrangel

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) er ikke enig i at byrådet har håndtert salget dårlig. Hun mener byrådet bare følger regelverket.

– Byrådet handler her i tråd med Oslo kommunes salgsinstruks som er vedtatt av bystyret. Den sier at kommunal eiendom skal være regulert til det formålet som er tiltenkt ved et salg. Vi hadde kommet til enighet om et felles reguleringssamarbeid, og tilbudt Oslo Science Hub en opsjonsavtale om å kjøpe kommunens eiendommer til markedspris etter regulering, skriver Marcussen i en e-post til Dagsavisen.

– Vi forstår at Oslo Science Hub ønsker en forsikring om at de får kjøpe eiendommene, og det har vi gitt dem. Dette handler ikke om ideologi, men om at vi må følge bystyrets salgsinstruks. Derfor har vi tilbudt Oslo Science Hub en opsjonsavtale som sier at de skal få kjøpe de kommunale eiendommene når de er ferdig regulert, fortsetter hun.

Presentasjon av de nye byrådene i Oslo Hanna Marcussen (MDG) er byutviklingsbyråd i Oslo. (Heiko Junge/NTB)

Hun forsikrer at byrådspartiene ønsker at prosjektet skal skje.

– Byrådet ønsker helt klart at dette prosjektet skal bli noe av, og det har vi sagt klart og tydelig både i møte med aktørene og i media, skriver hun.

På spørsmålet om byrådet bør bryte bystyrets salgsinstruks for å få dette gjennom, svarer Lae Solberg:

– Det Marcussen sier er dessverre symptomatisk for den tafattheten som preger byrådet i denne saken. Salgsinstruksen har unntaksbestemmelser som kan benyttes i dette tilfellet. Det viser vi til i forslaget vårt. Hvis byrådet er usikre kan de dessuten når som helst legge fram sak for bystyret om å fravike salgsinstruksen.

---

Oslo Cancer Cluster

Innovasjonspark tilknyttet Radiumhospitalet, for forskning, næringsliv og utdanning rundt kreft.

Vil utvide med 40.000 kvadratmeter. Prosjektet vil koste minst halvannen milliard kroner.

Bak står Radforsk og investorene i Oslo Science Hub: Jens P. Heyerdahl og Thomas London.

Investorene eier deler av den aktuelle tomta, mens Oslo kommune eier resten.

---

[ Trygdemisbruk for nesten 100 millioner: – Du skal være DDR for å komme i null ]

«Næringsfiendtlig» byråd

Thomas London er kjent som daglig leder i Oslos store skraphandler fra gamle dager, Brødrene London. Nå er han en av investorene bak bygging av den nye delen av Oslo Cancer Cluster. Men det har ikke vært lett. I hvert fall ikke å kjøpe tomt fra Oslo kommune, mener han.

– Vi opplever byrådet som næringsfiendtlige. Såpass næringsfiendtlige at de ikke er villige til å lytte til det vi forteller dem, sier London til Dagsavisen.

– Vi blir presset på en maktarrogant måte, så vi kommer ikke i havn med ordlyden i kontraktene. Først og fremst på grunn av mistillit til de private. De er redd for å bli lurt på alle områder. Når du da går inn i forhandlinger, så kommer du sjelden i mål, sier han.

Thomas London, investor og daglig leder i Oslo Science Hub, her ved tomta han ønsker å kjøpe fra Oslo kommune. (Aslak Borgersrud)

Etter forrige runde med krangel forteller han at byrådslederen ga ham beskjed om å banke på døra hvis det skar seg.

– Det gjorde vi. Og han valgte å ignorere henvendelsen. Vi kan ikke akseptere det, legger han til.

Uttalelsene fra London overrasker byutviklingsbyråden:

– Vi har opplevd en god tone og fremgang i forhandlingene vi har hatt, og ønsker fortsatt dialog for å få til en god løsning, skriver Marcussen.

Dermed skal saken avgjøres i bystyret. Og kanskje av valget til høsten.

Disse husene i Ullernchausseen er stridens kjerne. Oslo kommune eier dem, men de er ikke bebodd i dag. (Aslak Borgersrud)

[ Tre store og ti små ting som oppsummerer Oslo-politikken i 2022 ]