Forvirringsmodellen

Denne helga ga representantskapet i Oslo Arbeiderparti klarsignal til skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll: Kjør på med «Mulighetsmodellen».

Tirsdag kveld sa SV det samme. Bare at de fortsatt kaller det «Blandingsmodellen».

Forvirrende? Absolutt. Men denne modellen, uavhengig av hva man kaller den, er dermed på god vei til å bli vedtatt i Oslo bystyre. Dermed kan inntaket til studiespesialiserende på videregående skoler i Oslo, kanskje allerede fra neste høst, skje på omtrent følgende måte:





Halvparten av elevene kommer inn fordi de har best karakterer fra ungdomsskolen. Mens den andre halvparten deles opp i fem grupper med forskjellig karakternivå, og så får de beste i hver gruppe plassene.

Med andre ord: For den halvparten med best karaktersnitt vil inntaket fungere akkurat som i dag, mens for halvparten med lavest snitt blir det en eller annen form for bingo. Karakterbasert bingo.

Dette er ikke drømmemodellen til noen som helst. Venstresida vil jo helst bygge om modellen helt. Og de har leita etter måter å få det til på, men finner ikke noen skikkelig gode løsninger. De har vært innom geografisk opptak, loddtrekning, progresjon (altså at man tester elever når de begynner på ungdomsskolen og når de slutter, og så blir de prioritert etter hvem som har mest framgang). Men alt annet har blitt forkasta.

Og dermed sitter man igjen med denne løsninga, som egentlig bare oppfyller to hovedkrav: Det vil bli noen elever med lavt karaktersnitt også på de mest populære skolene. Og kanskje enda viktigere: Man gjør noe.

Det er nemlig liten tvil om at inntakssystemet i Oslos videregående skoler reproduserer klasseforskjeller. At den skaper forskjeller. Eller i det minste ikke motvirker dem. Og det er liten tvil blant partiene på venstresida i Oslo om at noe må gjøres.

Nå som SV og Ap har sagt ja til modellen, er det MDG og Rødt som må slutte rekkene om det skal skje. Begge partiene har problemer med modellen, om enn av litt forskjellige grunner. MDG har rett og slett ikke noe særlig imot modellen som den er i dag. Partiet synes karakterbasert opptak til videregående er helt ålreit og vil ikke slåss

Rødt har veldig mye mot karakterbasert opptak. De vil ha mye større og mer grunnleggende endringer, men sitter ikke ved roret. Rødt er et slags støtteparti for byrådet, og har dermed ikke så mye de skulle ha sagt før det kommer en sak til bystyret. Da kan de fort ende med det ganske triste valget «ja eller nei». Uten mulighet til å endre på modellen eller presse byrådet i sin retning.

Men så finnes det ett element til her, og det er tida. Byrådet har brukt lang, lang tid på å finne ut av dette. De har satt ned et utvalg. Funnet mange forskjellige modeller. De har simulert. Så har de gått til sine egne partier og bedt om støtte til modellen de har funnet ut av.

Hvis de får den støtta, så kan de lage en byrådssak. Så skal den til bystyreutvalg, før den til slutt skal stemmes om i bystyret. Hvis byrådet virkelig vil ha gjennom denne saka, så rekker de det nok før opptaket høsten 2023. Men hvis de egentlig fortsatt synes det er vondt og vanskelig, så går det jo an å la det trekke ut i tid. Og plutselig er valget i 2023 her. Da kan jo hva som helst skje.





Enn så lenge er det nok best å ikke holde pusten. Og hvis den nye inntaksmodellen faktisk blir vedtatt, så blir den nok såpass forvirrende at sikkert halvparten av elevene vil være sjanseløse til å skjønne hva de har sjans til å komme inn på.

Da må de jo bare søke på det de har mest lyst til, uavhengig av inntaksordning.

Og akkurat det er vel i hvert fall litt av poenget. Som de alltid har sagt i politikken: Hvis du ikke kan overbevise dem: Forvirr dem!

