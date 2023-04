Slik ser Dagbladet ut, med Høyre-toppens nettprogram: – Mest for moro skyld

Når du leser en nettavis, vil du helst lese titler som «Pass på her»? Eller foretrekker du «Unngå kryssreaksjoner: Matvarer pollenallergikere bør droppe»?

Nå kan du velge.

Lars Øy, den tidligere statssekretæren til Erna Solberg på statsministerens kontor, har nemlig fått seg en ny hobby: Han bruker kunstig intelligens til å la nettbrukere få en helt egen og forståelig versjon av Dagbladets nettsider.

– Jeg hadde ikke planlagt å si så mye om det, sier Lars Øy, hobbyutvikler og vanligvis spesialrådgiver for den parlamentariske ledelsen i Høyre, når Dagsavisen ringer.

Ikke noe generaloppgjør

Programmet han har laget, er et tilleggsprogram for nettleseren, som bare fungerer når du går inn på Dagbladets nettsider. Med tillegget påskrudd vil du ikke se de vanlige Dagbladet-titlene. I stedet har Øy brukt kunstig intelligens til å finne ut hva sakene egentlig dreier seg om, og bruke det som overskrift i stedet.

Dermed får du overskrifter som «Pernilla Wahlgren får kritikk for redigert bilde på Instagram», i stedet for «Kjente seg nok dum». Når Dagbladet skriver «Kraftig advarsel» med store typer, forklarer Lars Øy sitt tillegg det til «Mange unge mangler reiseforsikring til utenlandsreisen».

Klar beskjed? Til venstre ser du Dagbladets opprinnelige tittel. Til høyre er hvordan saken ser ut med Øys tilleggsprogram skrudd på. For ordens skyld har han lagt til (KI) i parentes, så man skal forstå at overskriften er laget av kunstig intelligens. (Skjermbilde)

– Det var ikke meningen å ta noe generaloppgjør med Dagbladet, men det var morsomt å se hva kunstig intelligens kan brukes til, sier Lars Øy.

– Og da var det moro å bruke det til akkurat dette, for å se om den kan gi litt mer innhold til Dagbladet-titlene. For de av oss som kanskje har savnet det, legger han til.

Dagbladets bruk av overskrifter på nett har vært debattert mye. Blant annet har mediekritiker Svein Tore Bergestuen vært en ihuga kritiker av avisas tittelbruk. Fagforeningsbladet Journalisten har meldt om da Dagbladet hadde 154 dager på rad med sjokk-titler på fronten. Og på nettstedet Sjokkrapport kan du lese hvor sjokkert Dagbladet er akkurat nå. Status i skrivende stund er at avisa er noe under normalt sjokkert, med bare tre sjokk-titler på dagbladet.no.

[ Ingen dialekter mobbes så mye som denne ]

Ikke offentlig

Øy presiserer at dette er et hobbyprosjekt, og at det ikke har noe med jobben hans å gjøre.

Lars Øy (Høyre)

Han har selv skrevet programmet, stort sett på fredagskvelden i forrige uke, og brukt et grensesnitt til den populære kunstig intelligens-teknologien til OpenAI, for å tolke Dagbladet-sakene.

Men enn så lenge er ikke egentlig prosjektet gjort offentlig. Øy har selv skrevet om det på sin lukkede Facebook-profil, men da Venstres stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn viste det fram på Twitter, fikk det stor oppmerksomhet. Rotevatn selv skrev at programmet «gjør det mulig å få informasjon fra Dagbladet igjen.

Dette var faktisk heilt genialt. Eit Chrome-tillegg som gjer det mogleg å få informasjon frå https://t.co/OTmGoh7StH igjen. pic.twitter.com/fzVfV6ng6t — Sveinung Rotevatn (@Rotevatn) April 24, 2023

SVs stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski bare skriver «Wow!» under Rotevatns post.





[ Klassesamfunnet er overalt, også i Norge ]

Frykter ikke reaksjoner

– Har du tenkt til gjøre programmet offentlig?

– Jeg har ikke bestemt meg ennå. I første omgang var dette mest for moro skyld, for å se hva som var mulig. Og for å sende en liten morsom spøk til mine kontakter på Facebook, sier Lars Øy.

Han er ikke ukjent med sideprosjekter på internett. Øy har tidligere stiftet nettstedet Poll of Polls, som sammenstiller forskjellige meningsmålinger fra hele Norge.

– Frykter du nå reaksjoner fra Dagbladet?

– Nei, jeg gjør vel ikke det. Jeg tror de vil se på det som en humoristisk kommentar. Hvis det hadde vært et krav i folkedypet om lengre titler i Dagbladet, så tror jeg de hadde hatt det allerede, sier han.

[ Camilla Stoltenberg har ropt og advart. Dette er ingen god dag for folkehelsa ]

Dagbladet: – Titlene skal pirre

– Man kan gjøre mye morsomme ting med kunstig intelligens og teknologi. Men Dagbladet leses uten tvil best som Dagbladet. Det vil si med tabloide, korthugde titler, sier avisas nyhetsredaktør Frode Hansen til Dagsavisen.

Han har tatt en rask titt på nettlesertillegget til Lars Øy, men presiserer at de må sette seg nøyere inn i hva det er før de kan si noe mer.

– Hvordan reagerer du på kommentarene til Rotevatn og Kaski på Twitter? Det «gjør det mulig å få informasjon fra Dagbladet igjen»?

– Hvis du leser Dagbladets saker så får du mye informasjon, uten å trenge å bruke et kunstig intelligens-verksøy, sier Hansen.

Dagbladet 150-årsfeiring Dagbladets nyhetsredaktør Frode Hansen. (Terje Bendiksby/NTB)

– Synes du det er gøy?

– Kunstig intelligens kan være gøy, absolutt. Det er masse muligheter, ikke minst for journalistikken. Men noe er morsommere enn annet. Hvis du vil lese Dagbladet, så bør du lese Dagbladet.

– Hender det at titlene deres kanskje forteller litt lite om hva saka dreier seg om?

– Jeg opplever primært at den eventuelle kritikken du sikter til kommer fra bransjen, og i mye mindre grad fra forbrukere. Vi presenterer god tabloid journalistikk som Dagbladet har gjort siden 30-tallet. Stramme, korthugde titler på forsida har alltid vært diskutert. For meg, som har tabloid journalistikk som hedersord, så er det barnelærdom at titlene skal pirre og være oppsiktsvekkende.

– Men hvis folk foretrekker litt mer forklaring, så kan de bruke dette tillegget?

– Det får nå være opp til hver enkelt, sier Frode Hansen.

[ Utrygt skolemiljø: – Enkeltelever kontrollerer hele klasser og trinn ]

[ Avslørte griseindustriens skyggesider: – Jeg tenkte «har jeg blitt et monster?» ]