Knallhard Høyre-kamp mellom Mehmet og Hassan - begge vant til slutt

– Ærede forsamling. Dagen er kommet. Fytte rakkern.

Sånn åpnet Høyre-ringrev Elin Horn Galtung debatten på Oslo Høyres nominasjonsmøte mandag. Og hun hadde helt rett. Møtet ble stappfullt av harde kamper. Men hele fire kampvoteringer på topp ti endte med seier for de fleste av forhåndsfavorittene.

De to toppkandidatene, Eirik Lae Solberg og Anne Lindboe ble valgt allerede i september. Mandag skulle de resterende 63 kandidatene stemmes på.

Det endte med mange kampvoteringer, og den aller viktigste var femteplassen. Der ble nemlig to profilerte Høyre-politikere som sitter i bystyret allerede i dag satt opp mot hverandre. Ikke nok med det, de er også begge unge menn, og begge har minoritetsbakgrunn. Begge valgte til og med å fortelle om da bestefaren kom til Norge på 70-tallet, i sin valgtale.

[ Høyre med nytt byks – Senterpartiets fall fortsetter på ny måling ]

Hassan Nawaz sitter i dag i helse- og sosialutvalget. Han var Oslo Unge Høyres kandidat, og var også foretrukket av et flertall i nominasjonskomiteen. Men motkandidaten, Mehmet Kaan Inan, er heller ingen smågutt, i hvert fall ikke i politisk forstand. Kaan Inan er Oslo Høyres fremste skolepolitiker, og har ledet partiets angrep mot den til enhver tid sittende rødgrønn skolebyråd de siste årene.

Det påfallende er jo at de to begge er mer profilerte politikere for Oslo Høyre enn godt de fleste av resten av topp 10. Og det var knapt mulig å få et jevnere resultat. Da tellekorpset kom tilbake etter en god stund på bakrommet var seieren nesten så liten som den kunne bli: 108 mot 105 stemmer var Nawaz’ seiersmargin.

Flere harde kamper

Det stoppet ikke der. På sjuendeplassen ble det også kampvotering. Der mellom nominasjonskomiteens foretrukne Hilde Helland, som tidligere var daglig leder på Manglerudhjemmet, og Anita Leirvik North, leder for kvinneforumet i Oslo Høyre. Også der ble det jevnt, om ikke fullt så ille som i forrige avstemning. Hilde Helland vant med 125 mot 89 stemmer.

Dermed var det på tide å gå til åttendeplassen. Den skulle være grei, Håvard B. Øvregård var nominasjonskomiteens favoritt uten motkandidater på forhånd. Men da hans navn skulle klappes inn tok Høyre-ringrev Fabian Stang ordet:

- Kjære venner, vi kan ikke gjøre dette til et kort møte. Mehmet Kaan er en type som ikke gir seg så lett, så jeg foreslår han.

Til almen humring i salen, og dermed en tredje runde med skriftlig votering. Og denne gangen var det Mehmets tur. Han fikk 114 stemmer mot den langt mindre kjente Øvregårds 82.

På plass nummer ni hadde nominasjonskomiteen satt opp Saliba Andreas Korkunc. Den tidligere høyrehånda til Bent Høie, han var statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, skulle på ingen måte slippe uutfordra gjennom nominasjonsmøtet.

Saliba Andreas Korkunc (Aslak Borgersrud)

Det var nemlig allerede kjent at Jens Jørgen Lie, den populære BU-lederen i bydel Frogner, skulle settes opp mot Korkunc. Men når Håvard B. Øvregård på dette tidspunktet allerede hadde tapt en avstemning, ble han likegodt satt opp mot de to andre. Dermed ble det tre folk å velge mellom på denne plassen.

- Akkurat som Mehmet før meg gir jeg dere nå en ny sjanse, sa Øvregård i sin tale.

[ Rapport fra første del av nominasjonsmøtet: Kan Oslo Høyre vinne valget? ]

Dobbeltelling

Når det er tre kandidater sier reglene til Høyre at man må ha absolutt flertall for å vinne. Det gjorde at møtet ble lengre enn de fleste håpet. Da avstemningsresultatene kom tilbake var det klart at det måtte en ny runde med skriftlig avstemning til:

Korkunc fikk 85 stemmer. Øvregård fikk 57. Og Jens Jørgen Lie fikk 69. Dermed bar det ut med Øvregård, og til en ny runde mellom de to andre.

Når det bare var to kandidater var det i hvert fall mulig å få en vinner. Og det ble Saliba Andreas Korkunc som fikk en slags brakseier, med 115 mot 91 stemmer.

Jens Jørgen Lie (Aslak Borgersrud)

- Det betyr at vi kan gå inn i julen med de to viktigste brikkene på plass: Et politisk program og 65 gode kandidater, sa nominasjonskomiteens leder Kristin Clemet.

- Vi har kanskje ikke en perfekt kjønnsfordeling, men den er god nok, la hun til.

[ Fra Gran med en plan: Elisabeth Tangen er ny leder i Oslo Unge Høyre ]

---

Topp 10 på Oslo Høyres liste

1. Eirik Lae Solberg (nominert tidligere)

2. Anne Lindboe (nominert tidligere)

3 James Stove Lorentzen

4 Merete Agerbak-Jensen

5 Hassan Nawaz

6 Bjørgulv Vinje Borgundvaag

7 Hilde Helland

8 Mehmet Kaan Inan

9 Saliba Andreas Korkunc

10 Ingeborg Tennes

Valgt mandag 5. 12 2022. Resten av plassene voteres om utover kvelden.

---

[ Slasken rapporterer fra hvert eneste bystyremøte. Sist gang ble det om helikoptre, sykehjem og refleksjoner ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen