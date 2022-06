Forvirrede bilister i Oslo sentrum: – Du kommer ikke lovlig ut

Onsdag skrev Dagsavisen om at bilister kjører rett forbi kommunens «Forbud for motorvogn»-skilt ved Stortorvet. Det hele startet med en vannlekkasje i Kongens gate. Gata ble sperret av i krysset ved Karl Johan, og ved inngangen til Kongens gate i krysset Møllergata/Grensen har kommunen satt opp skilt om «Forbud for motorvogn».

Likevel observerte Dagsavisen daglig at biler kjørte inn gata, både fra Grensen, Møllergata og Stortorvet.

Taxisjåfør og tillitsvalgt i Norges Taxiforbund, Anne Karlsen Hove, er ikke overrasket.

På kartutsnittet under kan du se gatene rundt Stortorvet i Oslo der trafikkproblemet har oppstått:

Taxisjåfører har lov til å kjøre ned Grensen forbi Stortorvet. De har taxiholdeplass på siden av Stortorvet, og benytter vanligvis Møllergata for å komme seg dit. Altså gata som det nå ikke er lov å kjøre inn.

– Man ser ikke forbudt-skiltet før man allerede har svingt inn til Møllergata. Da er du på en måte låst, og må bare fullføre. Kongens gate er stengt på grunn av vannlekkasjen, og da er du nødt til å kjøre ned Stortorvet og ut Kirkegata, sier Anne Karlsen Hove.

Kjører man da inn den nå forbudte gata og rundt Stortorvet for å komme seg ut igjen fra Kirkegata, er man påbudt å kjøre opp Stortorvet og svinge inn Møllergata – samtidig som skiltet forteller deg at det er forbud for motorvogn. Påbudet gjelder ikke taxisjåfører.

– Man blir kjørende i ring rundt Stortorvet. Og du kommer deg ikke lovlig ut av sirkelen. Jeg skjønner veldig godt at folk blir stressa og forvirra, sier Karlsen Hove oppgitt.

Her kjører bilistene rett forbi Forbud for motorvogn-skiltet Selv om det var satt opp skilt, stoppet ikke det bilistene fra å bryte loven og kjøre inn gata.

Endrer skiltet

Flere lesere har også påpekt at problemet oppstår om du kommer kjørende fra Kirkegata.

Seksjonsleder Freddy Leithe i Bymiljøetaten i Oslo kommune forteller at skiltinga nå blir endret på.

– Vi har sett på skiltingen sammen med entreprenøren, sier han.

De skal nå endre skiltinga i Kirkegata så det ikke blir påbudt å kjøre opp til Stortorvet og ta til venstre inn Møllergata.

– Det blir fikset i løpet av fredagen. Da kan man kjøre ned igjen gjennom Kirkeristen og ut til Dronningens gate, sier han.

Bilistene møter på samme problem om de kommer kjørende opp fra Kirkeristen i retning Stortorvet.

Inn til venstre i Møllergata i krysset Stortorvet-Møllergata- Grensen er det nå forbudt å kjøre for motorvogner. Likevel kjører biler inn der hele tiden. Kommer du som taxi kjørende fra Grensen er ikke skiltet godt synlig før du allerede har svingt inn gata.

– Fra Kirkeristen er det i dag påbudt å svinge inn til Kongens gate. Der er det stengt av nå, og det blir ikke lov til å kjøre der etter hvert. Vi skal endre skiltinga der, og så det blir riktig, sier Leithe.

– Har du forståelse for at folk blir frustrerte for situasjonen som har vært fram til nå?

– Ja, absolutt. Det er tungvint å kjøre i byen, spesielt når en av de få gatene som er åpen for trafikk blir stengt, men man må forholde seg til skiltinga, sier han.

Om man blir tatt av politiet i fersk gjerning, risikerer man en saftig bot.

Freddy Leithe i Bymiljøetaten peker på at grunnen til at det ikke er lov å kjøre inn fra Møllergata til Kongens gate er fordi det altså er en vannlekkasje i Kongens gate.

Vanskeligere å kjøre bil i Oslo Anne Karlsen Hove er drosjesjåfør i Oslo Taxi, og mener det har blitt mye vanskeligere å kjøre bil i Oslo på grunn av alle skiltene.

Dårlig tid

– Det var en akutt situasjon, og vi hadde ikke all verdens av tid til å detaljplanlegge skiltinga, og det er beklagelig at det blir motstridende skilting. Vi setter derfor stor pris på innspill som kommer, og gjør endringer deretter. Samtidig skal den faste reguleringa sørge for at de som må kjøre i sentrum som taxi, varelevering og personer med HC-kort har muligheten til det, sier Freddy Leithe.

– Hvordan skal taxisjåførene komme seg til Stortorvet drosjeholdeplass når de kommer kjørende fra Grensen?

– De må komme inn fra Kirkegata. Hvis lekkasjen i Kongens gate hadde vært langvarig kunne vi vurdert å tillate dem å kjøre inn Kongens gate. Det kan bli forlenget, men det blir ikke langvarig.

Men problemet med lite synlig skilt fra Grensen som taxisjåfør Anne Karlsen Hove pekte på blir ikke endret på med det første.

– Vi prøver å holde skiltingen i sentrum til et minimum, men vi skal sjekke synligheten, og vurdere dette dersom det er behov, sier Leithe.

