Etter en vannlekkasje i Kongens gate i Oslo sentrum har Bymiljøetaten satt opp skilt om at innkjøring i gata er forbudt. Det ser imidlertid ut til å ha liten effekt på bilistene i byen. Gjennom dagen kjører flere biler inn i gata, i krysset Grensen/Møllergata mot Kongens gate, på tross av skiltet og faren for bot. Dagsavisen har observert dette i over en uke, og mønsteret gjentar seg.

Her kjører bilistene rett forbi innkjøring forbudt-skiltet Selv om det var satt opp skilt med innkjøring forbudt, stoppet ikke det bilistene fra å bryte loven og kjøre inn gata.

Et kjent problem i Oslo sentrum

Dagsavisen har vært i kontakt med Vegvesenet, som viser til kommunen i saken.

– Vi har ikke mottatt noen henvendelser om at det er folk som kjører feil her, men vi er klar over at det er mye kjøring i strid med trafikkreglene generelt i sentrum.

Det sier seksjonsleder Freddy Leithe i Bymiljøetaten i Oslo kommune til Dagsavisen.

Han forklarer at kjørefeltet i gata er stengt av for at vannlekkasjen skal utbedres. Det er siste del av Møllergata som går over til å bli Kongens gate bak Stortorvet, som nå er forbudt for kjøring. Like rundt hjørnet av gata ligger Stortorget drosjeholdeplass. Dagsavisen har også observert en rekke taxier kjøre inn gata, i tillegg til privatbilister, lastebiler, syklister og personer på sparkesykkel.

Biler kjører forbi forbudt-skiltene i krysset Møllergata/Grensen mot Kongens gate i Oslo sentrum. (Jørn H. Skjærpe)

Tar ikke nye grep

– Det er altså et nytt kjøremønster som kan være uvant for noen, men vi ber generelt alle bilister til å være oppmerksomme, respektere skiltingen og være klar over at man risikerer bot fra politiet dersom man kjører mot skiltingen, sier Leithe.

Bymiljøetaten skriver at det er skiltet korrekt i henhold til skiltnormalene. På tross av at biler stadig bryter forbudet, ser ikke etaten behov for å ta grep.

– I tillegg er det skiltet omkjøring, samt fysisk stengt lenger inn i Kongens gate så vi ser ikke behov for å gjøre ytterligere tiltak her.

