Norge er på vei mot en femte statsmakt

Om noen uker skal regjering, politikere og media samles på årets «dansegalla» i Arendal. Den er nå fullstendig regissert av kommunikasjonsbransjen, skriver Jon Ivar Liverød. Bildet viser Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre under partilederdebatten ledet av Fredrik Solvang under Arendalsuka i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB

Innleggsforfatter Jon Ivar Liverød. Foto: Atle Møller

Falske nyheter og desinformasjon er ikke noe nytt, men har aldri vært så kritisk for samfunnsutviklingen som nå. Fremmede makters fordekte trolling på sosiale medier, er ikke hovedutfordringen. Problemet er nok dessverre mer nærliggende. Det kalles for «prosjektering av samtykke» på fagspråket til kommunikasjonsbransjen. Teorien eller teknikken ble utviklet av Edward Bernays og omtalt i boken «Crystallizing Public Opinion» (1923). Bernays er ofte omtalt som PR-fagets grunnlegger.

Nettavisens reportasjer om samrøret mellom regjeringsledelsen og kommunikasjonsbransjen i det siste, bør ikke overraske noen. Alt i politikken handler om å formidle historier som er mer fordøyelige og troverdige enn fullkommen sannhet. Derfor bruker politikere skarpskodde budskapsprodusenter. Prosjekteringen handler om å bygge sterke nettverk og solide bånd mellom politikk og budbringere. Og derfor har tidligere politikere gjort det veldig skarpt i kommunikasjonsbransjen.

Prosjektering av samtykke, er faglig sett en metodikk for å fremme kunnskapsbaserte beslutningsprosesser. Alt teoretisk grunnlag i kommunikasjonsfaget forfekter fakta, og at man skal behandle fordeler og ulemper like grundig og sannferdig. Problemet er trolig overrepresentasjon av politisk bakgrunn hos mange i bransjen. De har ikke den faglige balasten, og egne politiske overbevisninger gir derfor føringer i utøvelsen av kommunikasjonsarbeidet.

De siste 20 årene har medlemsveksten i kommunikasjonsbransjen økt betraktelig. Også konsulentbransjen har meldt seg på. Statlige virksomheter, som holdt seg med noen få kommunikasjonsfolk, har nå stadig voksende kommunikasjonsavdelinger i enkelte etater. I tillegg leies det inn fagekspertise for mange milliarder. Feltet er også utvidet med ressurssterke bransjeorganisasjoner. De er rene kommunikasjonsbyråer befolket med tidligere politikere og lobbyister.

Historiene blir skapt slik at folk skal tro på fortellingene, og at de ikke skal tenke over uheldige konsekvenser som kan inntreffe.

Dette betyr ikke at sannhet og kunnskap er fullstendig på vikende front, men handler mer om at kunnskap om uheldige konsekvenser «forsvinner» og blir underminert i masse mediestøy. Norge er på god vei til å få en femte statsmakt, som amerikansk politikk har slitt med i mer enn 50 år – kanskje nærmere 100 år.

I det siste har flere markante norske debattanter tatt til orde for at pressen har noen ikke-temaer. Anders Magnus ramset opp en rekke saker i Aftenposten den 17. juni som det ikke skal skrives om. Her nevner han blant annet saker som Bidens egnethet, kritikk av Kina, og kontroverser i klimadebatten, som ikke blir publisert i media. Er det ikke pressens plikt å belyse disse sakene?

Om noen uker skal hele denne gjengen samles på årets «dansegalla» i Arendal. Regjering, politikere og media skal på festen, som nå er fullstendig regissert av kommunikasjonsbransjen. Her skal alle budskapene testes og mørnes slik at neste stortingssesjon går som smurt. Historiene blir skapt slik at folk skal tro på fortellingene, og at de ikke skal tenke over uheldige konsekvenser som kan inntreffe.

Mange mediefolk har opp igjennom tidene snakket om viktigheten av gode historiefortellinger. Tidligere sjefredaktør i Se og Hør, Knut Haavik hadde som credo: «Gi folk det de vil ha». Det samme sa tidligere styreleder i Fox News Rupert Murdoch, og vi fikk Donald Trump. Haavik fortalte ofte at «historien trenger ikke være helt sann bare den er god».

Har vi fått et samfunn med prosjektering av samtykke og stortingsvedtak – der historiefortellingenes salgbarhet er viktigere enn sannheten? Når lederen av bransjen for fornybar energi ikke har energiteknisk kompetanse, og neppe vet hva Ohms lov er, så vet vi i alle fall hva som er viktigst. Ikke fagkunnskapen, men kunsten å fortelle en historie.