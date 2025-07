Thailand har gjennomført luftangrep mot mål i Kambodsja

Thailandske soldater sjekker et grenseområde mot Kambodsja for miner. Grensestriden mellom de to landene har tilspisset seg den siste tiden, og natt til torsdag meldes det om sammenstøt ved grensen. Thailands hær / AP / NTB

– Vi har brukt luftmakt mot militære mål som planlagt, sier talsperson Richa Suksuwanon for den thailandske hæren. Ifølge talspersonen ble minst ett av målene ødelagt i angrepet.

Både Thailand og Kambodsja har anklaget hverandre for å åpne ild først.

Kambodsja fordømmer det thailandske luftangrepet mot landet og kaller det «uvøren, brutal thailandsk militær aggresjon». De sier kampfly ble brukt til å slippe to bomber. De anklager nabolandet for å ha brutt en avtale som var satt i stand for å deeskalere spenningen mellom landene, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Thailand: Elleve sivile drept

Annonse

Ifølge den thailandske helseministeren er elleve sivile, og en soldat, drept i konflikten. Flere opplysninger om dødsfallene er foreløpig ikke kjent. 14 sivile skal være skadet.

Tidligere er det blitt meldt at to sivile ble drept i sammenstøt mellom thailandske og kambodsjanske styrker natt til torsdag.

I et brev til Sikkerhetsrådets president Asim Iftikhar Ahmad ber Kambodsjas statsminister Hun Manet om et hastemøte.

– Med tanke på den svært alvorlige aggresjonen fra Thailand, som truer fred og stabilitet i regionen, ber jeg innstendig om å kalle inn til et hastemøte i Sikkerhetsrådet for å stanse Thailands aggresjon.

Annonse

40.000 evakuert

Thailands ambassade i Kambodsjas hovedstad Phnom Penh oppfordret kort tid etter sammenstøtene sine statsborgere til å forlate landet så fort som mulig. Samtidig sa Thailands militære at de hadde gjort klar et F-16-jagerfly til bruk ved grensa mellom de to landene.

Ifølge lederen for distriktet Kabcheing i provinsen Surin ble to personer såret i sammenstøtene. I tillegg er 40.000 mennesker fra 86 landsbyer evakuert og sendt i sikkerhet, sier han til Reuters.

I en uttalelse sier den thailandske hæren at kambodsjanske styrker åpnet ild i et område nær det omstridte Ta Moan Thom-tempelet. De sier Kambodsjas hær først sendte inn en drone før de satte inn tungt bevæpnede soldater.

Annonse

Thailand fordømmer at kambodsjanerne åpnet ild og anklager dem for målrettede angrep mot boliger og sivil infrastruktur. Ifølge talsperson for de thailandske myndighetene, Jirayu Houngsub, er en person drept og flere skadet i det kambodsjanske angrepet.

Bekrefter

Forsvarsdepartementet i Kambodsja bekrefter sammenstøtet, men sier deres soldater svarte etter å ha blitt angrepet av thailandske soldater.

Den ulmende grensestriden mellom de to nabolandene har eskalert siden en kambodsjansk soldat ble drept i mai. Nylig ble fem thailandske soldater såret av en landmine mens de var på patrulje på det som skal ha vært thailandsk side av den omstridte grensa mellom Ubon Tatchathani og Preah Vihear-provinsen i Kambodsja

Annonse

Onsdag ble det kjent at Thailand kaller hjem sin ambassadør fra Phnom Penh og utviser Kambodsjas utsending til Bangkok.

Skal ha angrepet sykehus

Thailand har stengt alle grenseoverganger mot Kambodsja, opplyser talsperson Surasant Kongsiri for det thailandske forsvarsdepartementet.

Kamper mellom Thailand og Kambodsja har funnet sted på minst seks steder foreløpig, ifølge Kongsiri.

Annonse

Angrep fra Kambodsja har rammet sivile områder, inkludert sykehus, som har ført til drepte og sårede, ifølge Thailands utenriksdepartement.

De oppfordrer Kambodsja til å stanse gjentatte angrep som de anser som alvorlige brudd på folkeretten.

Videre sier de at de er forberedt på å intensivere selvforsvarstiltak dersom Kambodsja fortsetter med væpnede angrep.