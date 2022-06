– Det har blitt gjort en stor og god innsats blant byens innbyggere, men risikoen er ikke over og vi må fortsette å spare på vannet for å hindre mer inngripende tiltak senere, sier byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG) til Dagsavisen.

I et spørsmål fra Venstre i bystyret svarte hun nylig at Oslo ikke er i en vannkrise nå, men at situasjonen fortsatt vil kreve at folk er bevisste på vannbruken framover.

Lite nedbør over tid og tapping grunnet rehabilitering av damanlegg i Nordmarka er årsaken til at fyllingsgraden til byens vannforsyning sank til 68 prosent i mars i år. Etter kommunens oppfordring om å trykke på «den lille knappen» etter dobesøk, ta kortere dusjer samt å fylle vaskemaskinene helt opp før klesvask, bruker vi nå 15 millioner liter mindre vann i døgnet enn tidligere og fyllingsgraden ligger i dag på 69,7 prosent.

[ Nær 40 prosent av alt vannet forsvinner før det når krana ]

Sirin Hellvin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo (Aslak Borgersrud)

For tidlig

Men til tross for at vannmagasinene langsomt fylles opp igjen, mener byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG) at det er altfor tidlig å senke skuldrene.

Maridalsvannet har vært hovedstadens drikkevannskilde siden midten av 1800-tallet og forsyner i dag 90 prosent av befolkningen med drikkevann. Fra 2028 vil Holsfjorden i Lier kommune fungere som reservevannforsyning gjennom den nye tunnelen ved Husebyjordet i bydel Vestre Aker. Det store byggeprosjektet av nytt reservevannsanlegg har fått mye oppmerksomhet ettersom prosjektet ble langt dyrere enn først antatt.

Onsdag forrige uke markerte byråd Sirin Stav oppstarten av arbeidene på Stubberud anleggsområde. Herfra skal Vann- og avløpsetaten bygge en 11 kilometer lang tunnel som skal frakte drikkevann fra vannbehandlingsanlegget på Huseby og videre ut på byens distribusjonsnett.

Stav mener det er på høy tid at anlegget kommer på plass.

– Situasjonen vi står i nå illustrerer hvor sårbar Oslos vannforsyning har vært i 50 år. Dersom vi hadde hatt dette anlegget i dag, ville vi ikke stått i denne situasjonen i dag, hevder byråden.

Kan komme flere restriksjoner

Det er altså ingen grunn til å puste lettet ut, selv om vannforbruket har gått ned og nedbøren har kommet.

Ifølge kommunes egne nettider kan tiltak som restriksjoner på bilvask, vanning av hager samt at reduksjon av mengden vann som slippes ut i Akerselva, bli aktuelle i løpet av sommeren dersom vannstanden synker igjen.

– Vi må se an hvordan utviklingen blir, det henger sammen med nedbør og hvor mye vi klarer å spare, forteller Stav.

Hun legger til at kommunen selv vil fortsette å spare på vannet og vi vil derfor verken få vann i byens fontener eller i den nyoppussede sklia til Frognerbadet i all overskuelig fremtid.

Synlig tørt

For den som ferdes langs Maridalsvannet har heller ikke ut til at de rekordlange gjørmestrendene som dukket opp i våres blitt synlig kortere. Som Dagsavisen skrev om nylig, har deler av bunnen i Maridalsvannet, som ikke har vært synlig før, kommet til syne på grunn av tørken.

[ Maridalsvannet: Her kan du se grunner du ikke har sett tidligere ]

Vann Oset vannbehandlingsanlegg. Oslos største vannrenseanlegg som renser drikkevannet fra Maridalsvannet. (Mimsy Møller)

– Det er ikke så lett å se med det blotte øyet, men fyllingsgraden har økt med en til to prosent. Det er litt positivt, i hvert fall mer positivt enn av den minsker, sier den forsiktige optimistiske avdelingsdirektør i Vann- og avløpsetaten, Sigurd Grande.

Han understreker at det ikke er innbyggernes innsats alene som har bidratt til den positive utviklingen.

– Det er nok oppfordringen fra Oslo kommune om å spare på vannet, sammen med økt nedbør de siste ukene.

– Hva er det reelt å håpe på når det gjelder vannstanden i tiden som kommer?

– Hvis vi får en normal nedbørsituasjon i tiden fremover, vil vi være tilbake der vi ønsker i november.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Slik kan du spare på vannet

Du som forbruker har muligheten til å bidra til å redusere vannbehovet i Oslo ved enkle grep. Som disse fra Norsk Vann:

Ta heller flere kjappe dusjer istedenfor å bade. Da sparer du både strøm og vann.

Monter sparedusj. Da bruker du bare halvparten så mye vann (og varmtvann), men likevel nok vann til å bli ren. For en familie som til sammen dusjer 20 minutter hver dag, vil spart energi utgjøre om lag 1 200 kroner i året.

Sett på vaskemaskinen og oppvaskmaskinen bare når de er helt fulle. Skrap, ikke skyll av tallerkener og bestikk. Oppvaskmaskinen skal klare å vaske rent.

Reparer dryppende vannkraner

Ikke la vannet renne når du pusser tennene

Installer vannsparende toaletter

Reparer toalett som har en rennende cisterne, da det kan gå tapt så mye som 400.000 liter vann i året (400 kubikkmeter). Suser det i toalettet? Sjekk det ut.

Oppdager du mye kondens på vannrørene i kjelleren, kan dette bety at for eksempel et toalett står og renner.

Hvis du har en vannmåler kontroller den når det ikke blir brukt vann. Står den stille er du trygg. Gjør den ikke det, står det vann og renner et eller annet sted.

(Kilde: Huseierne.no)

---