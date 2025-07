Latteren i Stortingsrestauranten

Høyreleder Erna Solberg kom nesten i skade for å antyde at Høyre vil satse på klimasaken i årets valgkamp. Det skulle tatt seg ut, skriver Jo Moen Bredeveien. FOTO: Terje Pedersen / NTB

Den viktigste saken for Høyre i år, sa partileder Erna Solberg til NRK i januar, er «et bedre klima for næringslivet». At hun valgte å bruke ordet «klima» la grobunn for tilløp til panikk i eget parti. Skulle hun virkelig gjøre klima til valgkampsak?

I Høyres egen podkast Stortingsrestauranten forteller toppolitikerne Tina Bru, Peter Frølich og Henrik Asheim om sin reaksjon. «Ring 113». «Det hadde vært å bomme litt på planken i det mørkeblå året 2025». Så ler de tre. Klima som hovedsak, liksom? Det hadde tatt seg ut!