Romantikk uten et knyst

Her er noe som kan smelte slitne hjerter i sommervarmen: en småsøt, sjarmerende og lettere burlesk kjærlighetshistorie som utspiller seg i en nedslitt landsby i Georgia, der alle har mistet evnen til å snakke.

Den tyske prisvinneren Veit Helmer startet karrieren med å skrive manuset til Wim Wenders' «A Trick of Light» (1995), en hyllest til de tyske stumfilm-pionerne Skladanowsky-brødrene – og han har siden den gangen viet tiden til å fortelle humoristiske historier med minimal dialog. Helmer har hittil regissert fire langfilmer og rundt ti kortfilmer i samme stumfilmstil, men «Gondola» er så vidt jeg vet den første som settes opp på kino her hjemme. Regissøren forelsket seg i Georgia etter at hans debutfilm «Tuvalu» (1999) ble vist på Tbilisi Film Festival, og har i årenes løp stadig vendt tilbake til hit.