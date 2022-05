Frykter varig reduksjon i kollektivtrafikken: – Et klart løftebrudd

– Vi frykter at dette vil føre til rutekutt og en varig reduksjon i kollektivtrafikken. Dette må regjeringa rydde opp i, sier Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for SV, til Dagsavisen.

– Nå kan vi bli tvunget til å kutte i tilbudet fordi regjeringen trekker seg fra dugnaden. Det kan sette oss mange år tilbake i tid, mener Sirin Hellvin Stav (MDG), samferdselsbyråd i Oslo.

– Dette opplever jeg som et klart løftebrudd fra regjeringa. Hvor blir det av pengene vi ble lovet, spør Oslos finansbyråd Einar Wilhelmsen fra samme parti.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG). (Terje Pedersen/NTB)

De reagerer på regjeringas forslag til revidert nasjonalbudsjett. Det ble lagt fram torsdag klokka 11, og viser at regjeringas koronakompensasjon til kollektivtrafikken kuttes fra 1. juli. Dermed får et skadeskutt Ruter ingen hjelp fra regjeringa i høst, for å kunne opprettholde rutetilbudet etter koronaen. Det var NRK som meldte om dette først.

20 prosent nedgang

«Antall reiser i Oslo og Viken er tilbake på 85–90 pst. av nivået før pandemien og er for noen på tilnærmet samme nivå som tidligere. Pandemien kan føre til endringer i reisemønstre også på lang sikt, og det er nødvendig at fylkeskommunene tilpasser kollektivtilbudet til en ny normal», skriver regjeringa i budsjettet.

Dermed er beskjeden klar: Oslo må kutte.

– Dette er veldig dramatiske og alvorlige nyheter. Kollektivtransporten lider fortsatt etter pandemien, og Ruter har sagt at de trenger omtrent et år før reisemønsteret stabiliserer seg. Antallet kollektivreiser i Oslo er på kun 80 prosent sammenlignet med før pandemien, så det er ubegripelig for meg at de velger å kutte støtten så tidlig, skriver samferdselsbyråd Sirin Hellvin Stav i en e-post.

Sirin Hellvin Stav (MDG) er byråd for miljø og samferdsel i Oslo. (Aslak Borgersrud)

Hun omtaler kuttet som «en historisk svekkelse av kollektivtilbudet i hele landet».

– Det igjen vil føre til lavere billettinntekter og kutt i tilbudet. Da har vi en negativ nedadgående spiral, skriver Stav.

Mener Oslo må skyve på satsinger

Bakteppet er at folk reiser betraktelig mindre kollektivt nå enn før pandemien. Aftenposten kunne onsdag fortelle at antallet kollektivreiser i Oslo og tidligere Akershus har vært på rundt 80 prosent av nivået før korona i mars og april. Ruter kan da miste inntekter på 1,375 milliarder kroner. Samtidig har veksten i biltrafikk økt med åtte prosent bare fra februar til mars i år, skriver avisa.

«Vi har som kjent sendt et varsel basert på våre prognoser om hvilken alvorlig situasjon vi kan komme til å stå overfor», skriver pressevakt i Ruter, Øystein Dahl Johansen i en kort e-post til Dagsavisen.

Prisen for Oslo kommune kan dessuten bli enda høyere. Finansbyråd Einar Wilhelmsen reagerer også på manglende beskjed om hva Oslo kan forvente.

– For kommunen er det veldig krevende at vi først i desember i år vil få vite hva vi får i koronakompensasjon. Det setter oss i en helt håpløs situasjon som gjør at vi må skyve på våre satsinger for å dekke koronakostnader, som vi igjen og igjen har blitt lovet at skal bli dekka av staten, skriver han i en e-post.

Wilhelmsen vil ikke kommentere hvilke satsinger Oslo må skyve på. Men byrådet skal levere fra seg revidert budsjett for Oslo i løpet av kort tid.

