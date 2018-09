Oslo

Hvis du vil demonstrere mot nedleggelsen av Ullevål sykehus er det ikke noe vits i å stå utenfor Rådhuset, dessverre.

Det er ikke noe vits i å stille seg utenfor sjukehuset. heller.

Men hva med Stortinget? Kan du ta med faklene og høygaflene til Eidsvolls plass? Eller kanskje regjeringskontorene til Helsedepartementet (hvor i huleste det nå ligger om dagen)? Egentlig ikke.

Nei. Skal du gå i fakkeltog mot riving av Ullevål sykehus må slenge deg på toget og kjøre de tolv-tretten milene til Hamar, og lage kjempedemonstrasjon foran Det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst (puh). I Parkgata, for å være helt nøyaktig.

Du skjønner. Vi i Norge pleier ikke å godta at politikere legger ned sjukehusene våre. Vi går i fakkeltog. Vi protesterer. Vi lager bråk. Vi henter stortingsrepresentantene våre hjem igjen og forteller dem at hvis du ikke greier å redde sjukehuset vårt kan det jaggu være det samme.

Likevel er det ikke mange som demonstrerer nå. Det var bare noen titalls utenfor rådhuset tirsdag. Hvis vi ikke tar med kinesiske turister, selvsagt.

En av grunnene er nok at folk ikke har fått med seg at det skal skje. At selveste Ullevål sykehus skal legges ned, liksom. Der vi er født, der vi har fått unger og der vi har tenkt til å daue. Det skal forsvinne? Hvem har fått med seg det?

Like viktig er nok at politikerne har greid å dytte vekk ansvaret. Kommunen skal ikke avgjøre dette. Stortinget skal ikke avgjøre dette. Helse Sør-Øst skal avgjøre det, med godkjennelse fra generalforsamlinga, også kjent som helseminister Bent Høie.

Dermed kan politikerne i Oslo late som om de er mot nedleggelse. For dette er jo ikke et politisk vedtak, det er bare administrativt. Noe et helseforetak har bestemt.

Konsekvensene er svære for byen uansett. Ullevål blir boliger. Pasientene flyttes til Gaustad, Radiumhospitalet, Ila, og til et (forhåpentligvis en vakker dag) gjenopplivet lokalsykehus på Aker.

I går arrangerte bystyret en høring om hele prosjektet. De fikk fagforeninger, eksperter og toppfolk i Helse Sør-Øst inn på bystyreteppet, så de kunne få stilt dem spørsmål og avkrevd svar.

Men siden Oslo ikke bestemmer dette selv, så er alt de kan gjøre å sende inn et høringssvar. Tilbake til toppene i Helse Sør-Øst, som altså var på høringa.

Så her skal det høres fram og tilbake. Eller for å si det sånn Lineker sikkert ville sagt det:

Helsepolitikk er en lek hvor det er høringer fram og tilbake i veldig mange år, og til slutt blir sjukehuset nedlagt.