Dagens bystyremøte skulle egentlig handle om budsjett. Hva skal Oslo kommune bruke sine drøye 75 milliarder kroner på til neste år? Og hvor skal man finne penga?

Akkurat nå er jo det ekstra komplisert. Året har vært langt og usedvanlig vanskelig. Byen har ikke penger nok, i hvert fall ikke til å fikse jobb til de titusener av arbeidsløse den plutselig har. Eller til å redde sjappene som går konkurs som paddehatter rundt i byen om dagen.

Og etter et langt og tungt budsjettarbeid har det vært en lang og tung budsjettforhandling. Rødt har trua med å kaste byrådet om de ikke vil kommunalisere bussdrifta, for eksempel. Men de kom nå i mål til slutt. Og alt skal stemmes over og diskuteres på dagens bystyremøte. Det nest siste i året, tradisjonen tro.

Men plutselig var det ikke så mange som var opptatt av budsjett likevel. Det har nemlig blitt levert inn et vaskeekte mistillitsforslag mot byråden for miljø og samferdsel.

Jepp, Lan Marie Nguyen Berg! Bilistenes busemann, gubbenes gapestokkplasserte gærning! Den politikeren i Oslo rådhus som absolutt alle skal mene noe om alltid! Hun skulle få sparken i dag. I hvert fall hvis Bompengepartiet og Frp sitt mistillitsforslag fra forrige møte ble vedtatt. Skulle Lan Berg ende som Miss Tillit?

(Da spørsmålet først ble tatt opp blei jeg ørlittegranne forvirra. «LAN må gå» har jo vært et slagord man har hørt lenge, men mest fra Bergen. Lars Arne Nilsen, også kalt LAN, var egentlig en populær trener for Brann. Han fikk laget opp fra førstedivisjon på første forsøk, og skaffet dem flere medaljer og stor jubel. Men de siste årene gikk det dårlig, og han fikk sparken i august. Siden har det gått enda verre for Brann, da.)

Men uansett: Til mistilliten! Camilla Wilhelmsen i Fremskrittspartiet oppsummerte det hele i sitt åpningsinnlegg.

– Byråd berg er ansvarlig for de vedvarende bruddene på arbeidsmiljøloven i EGE.

– Byråd Berg er ansvarlig for brudd på anskaffelsesregelverket og for manglende styring og kontroll over anskaffelsesområdet i EGE.

– Byråd Berg er ansvarlig for at 19 millioner skattekroner er sølt bort på garderobebygg som ikke ble bygget.

– Og Byråd Berg har ansvaret for at byrådet ikke har gitt bystyret rett informasjon til rett tid.

For ordens skyld: EGE er Energigjenvinningsetaten. Saka dreier seg med andre ord om søppel og gjenvinning og ikke minst hvordan de som driver med den slags har jobba alt for mye. I fjor ble det kjent at det har foregått massevis av ulovlig overtid og mange andre brudd på arbeidsmiljøloven i Energigjenvinningsetaten. Alt veldokumentert i en lang rapport fra PWC.

– I rapporten fra PWC finner du lovbrudd på nesten hver eneste side, sa Bjørn Revil i FNB.

Omtrent sånn ser et bystyremøte ut om dagen. Dæven hvem skulle trodd at man kunne savne Oslo rådhus?

I tillegg har det vært begått brudd på anskaffelsesregelverket, og det har blitt sølt bort en masse penger på et garderobeanlegg som gikk gjennom en motsatt Prøysen-effekt. Du veit, den sangen Julepresangen. Hvor vesle Jensemann strever dagen lang med å høvle og snekre og sage i ei planke for å lage sybord til mor. Men etter hvert som han jobber blir det mindre og mindre igjen, og tilslutt får stakkars mor bare ei lita spekefjøl.

Vel, på Haraldrud begynte det som spekefjøl (eller garderobeanlegg, da), men etter hvert som de jobba og jobba ble prosjektet større og større, og etter hvert var det både serverpark og kontorer og det ene med det andre. Et sybord, minst. Før hele prosjektet ble skrota, og jula var ødelagt. Omvendt Prøysen.

Men den siste anklagen mot Lan Marie Berg er den mest alvorlige. Og den minst alvorlige samtidig. Politikere er nemlig veldig, veldig opptatt av at en byråd (eller for den saks skyld minister), skal gi bystyret (eller parlamentet) riktig informasjon og aldri føre dem bak lyset.

I dette tilfellet er saka at Lan Marie Berg en gang sa at det KAN ha skjedd brudd på arbeidsmiljøloven i EGE. Og på dette tidspunktet visste hun nok at det faktisk hadde skjedd. Sammenliknet med alle lovbruddene og sløsinga og alt som har skjedd i EGE virker det jo nokså smått. Men for en bystyrepolitiker finnes knapt noen større forbrytelse enn å si «kan» når du burde sagt «har». Les mer om det i forrige bystyrerapport.

Og det er det siste Høyre har vært mest opptatt av.

– Det vi skal diskutere er om byråd Berg etterlever de parlamentariske spillereglene, sa Høyre-toppen Øystein Sundelin.

Byrådspartiene flokka seg sjølsagt rundt en av sine største stjerner.

– Vi er ikke i mål. Bruddene går ned, pila peker riktig vei, men vi må fortsette å ha fokus på dette, sa Frode Jacobsen i Ap.

– Dette er ikke grunnlag for mistillit, det er tvert imot tillitsvekkende, sa Sirin Hellvin Stav i MDG.

– Brudd på arbeidstidsbestemmelsene var også en utfordring for det borgerlige byrådet. Siden den gang har det vært en tydelig snuoperasjon, sa Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV.

Men dette sier seg jo sjøl. Det så vidt litt spennende spørsmålet her den siste uka har vært hva Rødt skulle mene. De er jo ekstremt opptatt av å være opptatt av arbeidsmiljøloven. Så kunne Rødt stemme ned et mistillitsforslag som handla om at byrådet behandler arbeidsfolk dårlig?

Jepp, det kunne de. I et intervju med Dagsavisen tirsdag avklarte Rødt at de ikke ville støtte forslaget. I dag gjorde gruppeleder Siavash Mobasheri det enkelt:

– Politikk er viktigere enn stolleken, sa han.

For det er klart, hvis du uttrykker mistillit til en byråd, så kan du fort kaste hele byrådet. Det har ikke Rødt noe særlig å hente på. For høyresida, og sentrumspartiene, er ikke det noen veldig bekymring.

Derimot er det kanskje viktigere å få tvingi byråden i kne.

– Venstre kan ha tillit til en ydmyk byråd som innrømmer feil. Det har vi ikke sett, sa Hallstein Bjercke i Venstre.

Espen Andreas Hasle i KrF, fant det nødvendig å snakke om at de reagerer sterkt på all den usaklige kritikken byråd Berg får, før de bekreftet at de støtter mistilliten:

– Ydmykhet og beklagelse hadde gjort seg. Det har vi dessverre ikke sett, sa han.

Og dermed var det bare byråd Bergs forsvarstale igjen.

Det ville være en overdrivelse å si at forventningene var skyhøye. Etter forrige bystyremøte sammenliknet jeg i denne spalta byrådens innlegg med Pharrell Williams sang «happy», hvor han synger «Gime me all you got, and don’t hold it back. (…) No offence, don’t waste your time. Because I’m happy».

Men onsdag var det faktisk en ganske ydmyk byråd Berg som tok til hjemmekontortalestolen.

– Problemene kunne vært avdekket tidligere. Garderobeprosjektet kunne vært avlyst tidligere, sa hun.

– Det var ikke perfekt da jeg overtok. Og det vil heller ikke være perfekt når jeg går videre, fulgte hun opp, før hun avsluttet:

– I denne saken har jeg lært mye som jeg vil ta med meg videre.

Og nærmere en beklagelse tror jeg rett og slett ikke vi kommer.

