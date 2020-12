Rødt redder Berg fra mistillit

Les også: «Derfor vil Rødt ikke stemme for dette mistillitsforslaget»

Det har stormet rundt Oslos byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG) siden NRK i fjor avdekket at arbeidsmiljøloven er blitt brutt over 15.000 ganger i etatene hun er ansvarlig for. Siden da har det blitt gjennomført en rekke granskninger og undersøkelser for å komme til bunns i problemet, og Berg var tidligere i høst innkalt til høring i bystyret for å forklare seg om lovbruddene.

Tidligere i høst fremmet bompengepartiet FNB og Fremskrittspartiet et mistillitsforslag mot Berg. Bakgrunnen var PWCs undersøkelse om brudd på arbeidsmiljøloven i Energigjenvinningsetaten (EGE). De to partiene mente også at Berg har brutt informasjonsplikten til bystyret.

Siden da har Berg har trusselen om å bli kastet som byråd hengende over seg. Avgjørelsen skal falle i bystyret førstkommende onsdag. Alle de andre opposisjonspartiene har holdt døra på gløtt for å støtte mistillitsforslaget som i ytterste konsekvens kunne endt med at Berg ble tvunget til å gå av.

Rødt redder Berg

Nå lukker Rødt den døra. De har bestemt seg for å ikke støtte mistillitsforslaget, og nå er alle mulighetene til opposisjonen for å få flertall til å kaste Berg borte. Med Rødt på laget har byrådspartiene flertall i bystyret og Berg beholder jobben.

Det skriver leder i Oslo Rødt Siavash Mobasheri og gruppeleder for Rødt i Oslo bystyre Eivor Evenrud i en kronikk i Dagsavisen tirsdag.

– Vi tror ikke det vil løse noe som helst å kaste en byråd. Bruddene på arbeidsmiljøloven vil uansett fortsette så lenge vi ikke gjør noe med systemet. Vi må særlig gjøre noe med den altfor lave grunnbemanningen som er i kommunens virksomheter i dag. Vi kunne kastet enhver byråd på lignende grunnlag uten at det ville løst problemet. For oss er det en avsporing når Frp og FNB kommer med et mistillitsforslag uten noen konstruktive innspill til hvordan kommunen skal bli en seriøs arbeidsgiver. Det er et helt tomt mistillitsforslag, sier Mobasheri til Dagsavisen.

Ingen av de to største opposisjonspartiene Høyre og Venstre har avklart om de støtter mistillitsforslaget.

Skal vi tolke dette som at Rødt er fornøyde med oppryddinga som er gjort?

– Vi er delvis fornøyde. Etter vår mening har Berg tatt initiativ til en opprydding, og direktøren i gjenvinningsetaten har virkelig tatt grep og ryddet opp i rotet. Han har sørget for en god grunnbemanning som har gitt gode resultater.

Grunnbemanning

– Hvor mange ganger må arbeidsmiljøloven brytes i en etat før Rødt vil felle en ansvarlig byråd?

– Det har vært mange brudd i etatene til Lan Marie Berg, men bruddene er av veldig ulik karakter. En god del har vært alvorlige, mens flertallet har vært mindre alvorlige. For oss er det politikken som føres som er det viktigste. Det er lett å vise til overskriftene om tusenvis av brudd, men her må vi holde tunga rett i munnen og gå inn i materialet. Da ser man at det store flertallet av bruddene ikke har vært alvorlige nok. Det betyr ikke at vi er fornøyde. Vi må sikre tilstrekkelig kvalifisert bemanning, og det ansvaret ligger hos politikere og ledere.

– Og dere mener det ansvaret er fulgt i stor nok grad i denne saken?

– Vi har tidligere reagert på at både Tone Tellevik Dahl og Lan Marie Berg har løpt fra ansvaret sitt. Heldigvis har de nå snudd. Vår oppfatning nå er at byrådet forstår alvoret i denne saken.

– Mistillitsforslaget handler ikke bare om bruddene i seg selv, men også en anklage om at Berg har tilbakeholdt informasjon fra bystyret. Har Berg informert bystyret tilstrekkelig i denne saken?

– Vår mening er at hun har prøvd så godt hun kan å informere bystyret. Vi kjøper argumentet hennes om at det har vært viktig å kvalitetssikre informasjonen før hun har gitt den til bystyret.

Rødt som vaktbikkje

– I kronikken kritiserer dere Frp for dobbeltmoral. Men har ikke dere som vaktbikkje ovenfor byrådet et ansvar for hva som foregår nå?

– Vi tar vaktbikkjerolla vår på største alvor. Vi ønsker å få til endringer i favør vanlige folk i Oslo. Den jobben gjør vi så godt vi kan. Men vi sitter ikke i byråd, og vi kan ikke ta ansvaret for det rødgrønne byrådets feil og politikk. Det må de stå til ansvar for selv.

– Dere vil altså ikke felle Berg. I helga truet dere med å felle byrådet hvis dere ikke fikk rekommunalisert bussdrifta. Det endte dere heller ikke opp med å gjøre. Er dere for snille med byrådet?

– Vi er kjempefornøyde med store gjennomslag i budsjettet med 100 millioner mer til bydelene og 23 millioner mer til barn og unge. Men jeg må si, vi aksepterer budsjettet med en bismak i munnen. Det har vært helt umulig å snu Raymond Johansen og Oslo Ap i spørsmålet om å ta tilbake bussen i egen regi. Flertallet i fylkesstyret til Rødt mente det var viktigere å sikre folks velferd i pandemien enn å risikere at Raymond Johansen skapte byrådskrise og gikk til høyresida for å få flertall for budsjettet sitt.