Brandi Carlile: Et kraftsenter i amerikansk musikk kommer til Oslo 

Brandi Carlile er en sentral aktør i amerikansk musikkliv. En sanger og låtskriver som beveger seg elegant i et grenseland mellom country, rock og pop, med musikk som i løpet av hennes tid er blitt stadig oftere omtalt som americana. Sterke sanger som forener personlige erfaringer med allmenne tilstander, framført med lidenskap og utadvendt energi.

For at det ikke skal se ut som Brandi Carlile er mest kjent for sitt samarbeid med andre artister kan vi fortelle om bare henne til å begynne med. Det er 20 år siden hennes første album, som vanligvis er kravet til ansiennitet for å være med på disse Lydhørt-sidene i Dagsavisen. Debuten var et hyggelig bekjentskap for de som hørte på den, og skulle bli starten på noe mye større.

Brandi Carliles andre album, «The Story» (produsert av T-Bone Burnett), fikk mer oppmerksomhet da det kom ut i 2007. Heller ikke dette albumet ble en stor internasjonal suksess, men det norske publikummet omfavnet plata varmere enn noen andre. Tittelsangen var kjent fra TV-serien «Grey’s Anatomy» og kom ut på singel. Den nådde en 3. plass på VG-lista og fikk den endelige bekreftelsen på popsuksess – deltakelse på samlealbumet «McMusic 43», sammen med hits som «Mercy» med Duffy, «Valerie» med Amy Winehouse, «Chasing Pavements» med Adele – og «Kongen av Mallorca» med «Charter»-Svein Østvik. Albumet «The Story» nådde en 7. plass i Norge, høyere enn i noen andre land vi vanligvis sammenligner oss med.