Facebook kan få hele kamerarullen din

Funksjonen er valgfri, men mange risikerer å godkjenne den ved en feil.

Funksjonen, som kalles «cloud processing» (skybehandling), brukes av Meta, som eier Facebook, for å foreslå redigering av brukernes bilder.

Når man lager en story på Facebook dukker et vindu opp og spør om man vil aktivere skybehandling. Aksepterer man kan Meta i praksis laste opp hele kamerarullen, melder den danske nyhetssiden Input.

Meta gjør nye oppdateringer av sine vilkår med jevne mellomrom. Per i dag sier Meta at funksjonen er en test og at den ikke brukes for å for eksempel trene opp selskapets KI, men for å gjøre det enklere for mennesker å dele utvalgt innhold fra en persons kamerarull.

For å unngå at bildene dine lastes opp må du avvise skybehandling fra Facebook.

Man kan også angre tidligere samtykke. Det må gjøres i Facebook-appen på en mobil enhet i menyen «innstillinger og personvern». Der kan man slå av skybehandling eller tilgang til kamerarull.