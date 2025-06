Gazas helsemyndigheter: Minst 67 drept i israelske angrep i Gaza

30 mennesker ble mandag drept i et angrep på en strand, ytterligere 22 drept ved et nødhjelpssenter og 15 ble drept i angrep i Gaza by, opplyser de.

Samtidig meldte palestinere nord i Gaza natt til mandag om en av de verste nettene på flere uker når det gjelder israelske bombeangrep.

– Eksplosjonene stoppet aldri. De bombet skoler og hjem. Det føltes som jordskjelv, sier Salah, en 60 år gammel fembarnsfar i Gaza by.

– I nyhetene hører vi at en våpenhvile er nær, men på bakken ser vi bare død og hører eksplosjoner, sier han.

Annonse

Angrep på strandkafé

Gazas redningstjeneste meldte at et israelsk angrep drepte 30 mennesker på mandag på en kafé ved en strand nær Gaza by.

– Plutselig inntraff et krigsfly uten advarsel, og det ristet som et jordskjelv, sier Ali Abu Ateila, som var inne i kafeen under angrepet.

Øyenvitner forteller at folk hadde dratt til kafeen for forfriskninger og internettilgang. Angrepet fant sted i Al-Baqa-området på stranden i Gaza by, sier en talsperson for Gazas sivilforsvar.

Annonse

Ifølge helsearbeiderne på stedet var det mennesker som var på kafeen for å hente livsnødvendig mat, som ble rammet av angrepet.

Israels militære uttalte at de vil undersøke hendelsen, og at de retter angrep mot Hamas og andre terrororganisasjoner på Gazastripen. Samtidig understreker hæren at den iverksetter tiltak for å beskytte sivile.

Angrep i Khan Younis

Flere ble også skadet i angrep rundt tre kilometer unna et GHF-styrt nødhjelpssenter i Khan Younis. Angrepet skal ha skjedd på den eneste tilgjengelige ruten til og fra senteret.

Annonse

Yousef Mahmoud Mokheimar gikk sammen med flere titalls andre da han så soldater i kjøretøy og stridsvogner som raste mot dem. De avfyrte varselskudd i luften før de skjøt mot folkemengden, forteller han.

– De skjøt mot oss helt tilfeldig, sier han, og legger til at han ble skutt i beinet, og at en mann ble skutt mens han forsøkte å redde ham.

Han sa at han så soldater pågripe seks personer, inkludert tre barn, og det var uklart hva som skjedde med dem.

– Vi vet ikke om de fortsatt er i live, sier han.

Annonse

IDF erkjenner sivile tap

Siden Israel opphevet en elleve uker lang blokade av nødhjelp til Gaza den 19. mai, som tillot begrensede FN-leveranser å gjenopptas, har mer enn 400 palestinere blitt drept mens de søkte hjelp, ifølge FN.

Mandag erkjente også IDF at palestinske sivile har blitt skadet ved hjelpesentre i Gaza.

– Det ble gjennomført grundige undersøkelser i Den sørlige kommando etter hendelser der det ble rapportert om skader på sivile som ankom nødhjelpssentre, og instruksjoner ble utstedt til styrkene i felt basert på erfaringer, heter det i en uttalelse fra israelske militæret.

En kafé ble skadet i et israelsk angrep mandag. Foto: Jehad Alshrafi / AP / NTB