Nå har ekteparet fått et brev fra Nav, der etaten beklager for måten saken til Kerstin ble håndtert.

«Takk for at du deler dine opplevelser og meninger med oss. Det gjør inntrykk. Arbeids- og velferdsdirektoratet vil be Nav Ås om å gå gjennom sine rutiner, og vi vil be dem evaluere saken», skriver de innledningsvis i brevet.



Dagsavisen har tidligere fortalt historien om Kerstin Skar og hennes 17 måneder lange kamp om å bli trodd av Nav. Så lang tid tok det for at Nav skulle konkludere med at hun hadde rett til Arbeidsavklaringspenger (AAP). Underveis i søknadsprosessen kom Nav med motstridende vedtak – i begge tilfeller i hennes disfavør.