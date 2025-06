Ingebrigtsen-dommen ankes ikke: – Forventer ro

Ellen Mellemstrand Gimre og Angjerd Kvernenes førte saken for påtalemyndigheten i tingretten. Foto: Carina Johansen / NTB

Statsadvokaten opplyser at det er besluttet «etter en samlet vurdering».

– Dette har vært en vanskelig avgjørelse, heter det i pressemeldingen.

Gjert Ingebrigtsens forsvarer John Christian Elden opplyser i en pressemelding at avgjørelsen «viser at det aldri skulle vært tatt ut tiltale for mishandling i denne saken».