Oslo Fringe Festival skulle ha gått av stabelen fra 3. til 7. september i år. Fringe er en global frikunst-bevegelse, og fra 2021 har Norge hatt sin egen Fringe Festival, arrangert på Salt Art & Music i Oslo.

– Det har vært et fint samarbeid. Men da de ville reforhandle avtalen i forkant av årets festival, så vi at det ikke var grunnlag for å arrangere det i år, sier festivalsjef Amanda Tunsberg.

Det innebærer at rundt 400 artister fra inn- og utland rammes.