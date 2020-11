It might seem crazy what I'm 'bout to say

Sunshine she's here, you can take a break

I'm a hot air balloon that could go to space

With the air, like I don't care baby by the way

(Pharrell Williams, Happy, 2014)

Denne sangen brølte plutselig ut fra en mobiltelefon på onsdagens bystyremøte. Mens kontrollutvalgets leder, Ola Kvisgaard, holdt et knallhardt innlegg stappfullt av kritikk mot miljøbyråd Lan Marie Berg, var det en eller annen politiker som hadde glemt å skru av mikrofonen, som vanlig.

Og når den først surrer i huet ditt er det vanskelig å bli kvitt den. Heldigvis fungerer «Happy» som et ganske passende lydspor til onsdagens bystyremøte, og særlig debatten om alt det kritikkverdige som har skjedd i Energigjenvinningsetaten. Tror du meg ikke? Heng med!

For du veit. Noen ganger må man ta tak.

Særlig som politiker. Og ekstra viktig er det om man har makt. Ja, for eksempel hvis man er byråd. Da må man ta tak, da.

Store deler av onsdagens bystyremøte handla nettopp om det. Helt konkret byråd Lan Marie Berg, om de takene hun tok, og ikke minst de hun ikke tok, da hun oppdaget det som lukta vondt i Energigjenvinningsetaten.

Nå skal det sies at Energigjenvinningsetaten (EGE) stort sett driver med søppel. Sånn sett bør man kanskje tilgi litt vond lukt derfra i blant. Men når det stinker av både brudd på arbeidsmiljøloven, brudd på anskaffelsesreglementet og hodestups prosjektstyring ute av kontroll ... ja, da må man faktisk ta tak.

Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof.

Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth.

Men la oss ta det fra start, vi snakker nemlig om minst et par-tre saker samtidig her.

I fjor ble det kjent at det hadde foregått massevis av ulovlig overtid og andre brudd på arbeidsmiljøloven i Energigjenvinningsetaten. Ansvarlig byråd Lan Marie Berg bestilte en rapport fra PwC, og da den kom, viste den at ... joda. Sånn var det. Folk har jobba alt for mye, men ikke nok med det. Anskaffelser har vært gjort uten anbud, ansettelser har vært gjort uten utlysninger, og så videre. Såpass ille har det vært at byråden endte med å legge ned både Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten, og bygge en ny etat hun (ikke særlig originalt) kalte Renovasjons- og gjenvinningsetaten.

Men hvorfor var det så mange brudd på reglene? Hvorfor oppdaga man det ikke tidligere? Hvorfor sa ikke byråd Berg fra til bystyret (og resten av verden) fortere? Og tok hun egentlig tak? Vel, det skulle Lan Berg få kjeft for onsdag.

Og på toppen av det hele kommer den fantastiske historien om garderoben på Haraldrud.

I 2015 bevilget nemlig bystyret 15 millioner kroner til bygging av ny garderobe til de som jobber på søppelanlegget der oppe. Den gamle var nemlig ikke lovlig. I løpet av et års tid hadde Energigjenvinningsetaten brukt 18 millioner kroner på prosjektet uten å sette en eneste spade i jorda. I stedet var prosjektet utvida med både møterom og kontorplasser. Dessuten, når man var i gang kunne man liksågodt lage plass til noen dataservere og gode greier.

Det var tydeligvis ikke noe tak på regningskontoen. Men noe garderobe-tak blei det ikke. Eller noe annet. Nå er hele prosjektet stoppa. Byråd Berg har satt den nye etaten til å snekre opp noe midlertidig mens man ser på hva man skal gjøre permanent. Men har egentlig byråden hatt skikkelig kontroll på etatene sine?

Alle disse sakene er oppsummert i tre forskjellige rapporter fra kommunerevisjonen, som alle skulle behandles på bystyremøtet onsdag. Og det ble jo en glimrende anledning til å dunke byråd Berg i hodet i timevis.

«Det synes som om byråden ikke har tatt tilstrekkelig intitiativ», sa Ola Kvisgaard i Høyre.

«Lan Berg sier det er nulltoleranse for brudd på arbeidsmiljøloven. Men det er jo full toleranse. Det får ingen konsekvenser», sa Anne Haabeth Rygg, fra samme parti. «Det tok to år! To år fra byråden visste til fortalte det til bystyret», la hun til.

«Byrådet har i flere år, både under rødt og blått byråd ikke tatt arbeidsmiljøloven på alvor», sa Rødts Siavash Mobasheri.

«Dersom disse forholdene hadde blitt avslørt i det private næringsliv er jeg ikke i tvil om at ledelsen hadde gått på dagen», sa Frps Camilla Wilhelmsen.

«Hovedproblemet er at det ikke kommer noen form for selvkritikk», sa Høyres Øystein Sundelin.

Byrådspartiene gikk i forsvar, sjølsagt.

«Jeg tror vi er tjent med å roe litt ned og ikke politisere dette», sa Frode Jacobsen fra Arbeiderpartiet.

Eskil Pedersen, fra samme parti, mente at det viktigste nå var at de ansatte får garderobeanlegg. Det kunne ikke Eirik Lae Solberg fra Høyre gå med på. Han mente det viktigste tross alt er at vi har fått en skikkelig lærepenge om god etatstyring.

Lan Marie Berg derimot, var vel ikke soleklar i sin sjølkritikk. Hun mener hun nettopp har tatt tak. Og ryddet opp. Sånn at det i dag nesten er fritt for arbeidsmiljølovbrudd i etaten, og dessuten er garderobeprosjektet stoppa.

«Jeg er glad for at denne saken har fått en grundig behandling, og at bystyret og byrådet står samlet om viktigheten av arbeidsmiljøloven. For meg har det vært viktig å få frem fakta og gi bystyret korrekt informasjon, beskytte varslere og ikke minst ta tak i problemene», sa hun.

Det nærmeste hun kom en innrømmelse var følgende: «Jeg burde tidligere ha skjønt at den daværende Energigjenvinningsetaten hadde problemer med å overholde arbeidstidsbestemmelsene».

Du veit, Lan Marie Berg manet fram sin indre Pharrell Williams:

Here come bad news, talking this and that

Give me all you got, and don't hold it back.

Så endte møtet med at Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB) og Fremskrittspartiet (Frp) varsla mistillit mot byråden. Det betyr at bystyrets neste møte skal vedta om Lan Marie Berg fortsatt har deres tillit, eller om hun rett og slett må gå av. Det er liten grunn til å tro at mistilliten får noe flertall, sjøl om Høyre antyda på møtet at det kommer an på om hun tar sjølkritikk eller ikke.

Det var nesten så man kunne se for seg Berg stemme i med Pharrell:

I should probably warn you I'll be just fine

No offense to you, don't waste your time

Here's why: Because I'm happy

Og på Haraldrud sitter 50 renovatører med gift utover arbeidsklæra, men helt uten garderobe.

Like a room without a roof.

--

Helt til slutt må jeg nesten nevne noen andre minneverdige småting som skjedde på onsdagens bystyremøte:

* Eivind Trædal i Miljøpartiet de Grønne kom på omtrent halvveis ute i debatten om bystyrets eventuelle mistillit til Lan Marie Berg, at han var gift med henne. Så da sa han fra at han var inhabil, og trakk seg fra debatten. (For ordens skyld, han hadde ikke sagt noe, altså.)

* ETTER at Trædal hadde meldt seg inhabil var det en masse bråk i bakgrunnen da Lan Marie Berg skulle snakke. Han kom tydeligvis på at oppvasken ikke var tatt ennå også.

* Espen Andreas Hasle i Kristelig Folkeparti blanda seg også i debatten om alle bruddene på arbeidsmiljøloven. Han mente, sannsynligvis med full ryggdekning i det familiekjære partiet, at hovedproblemet var at mammaer og pappaer ikke fikk være nok sammen med barna sine.

* Siavash Mobasheri i Rødt stilte et spørsmål til byrådet om de egentlig hadde forstått buss-streiken. Byråd Einar Wilhelmsen svarte med å klage over at han hadde fått så mange spørsmål fra bystyret, og ga ros til sin egen administrasjon for at de hadde vært så flinke til å svare. Deretter tok KrF-Hasle ordet for å klage på at byråden ikke hadde takket opposisjonen for å ha stilt så mange spørsmål, før ... tro det eller ei ... byrådsleder Raymond Johansen ba om ordet for å fortelle at det er mulig å gjøre to ting om gangen.

* FAEN ALTSÅ! NÅ ER DEN PÅ IGJEN! HELGELAND! Plutselig hørte hele bystyret den bergenske kraftsalven over møtet, fra en politiker som skal få lov til å være anonym. Til sitt forsvar beklaget hun både til bystyret og vår herre for kraftsalven etterpå.

* Man vedtok en planstrategi. Altså en slags strategi for arbeidet med å lage planer. Og dette gjør man faktisk jevnlig!

* Rødt foreslo å kutte i politikerlønningene på Rådhuset, men det ble nedstemt som vanlig. Det artige var at Bjørn Revil i FNB tok ordet for å støtte intensjonene i forslaget til Rødt, før han foreslo en fem-seks punkter hvor politikerne bør få MER lønn.

* Apropos FNB: På et tidspunkt greide de ikke å få tak i hverandre på telefon i den lille trepersonersgruppa. Dermed måtte de avklare hva de skulle stemme i en sak over bordet i nettmøtet foran alle de andre. Sånn burde det alltid vært!

* Arbeiderpartiet, derimot, har svingt med partipisken nokså kraftig i spørsmålet om tennisbane på Holmenkollen. Kafia Mohamud beklaget nemlig intenst til både bydelen og Holmenkollen Tennisklubb i sitt innlegg, at hun ikke kunne stemme for anlegget de drømmer om der oppe. «Desverre er det slik at vi i Arbeiderpartiet ikke styrer byen aleine. I et byråd må man gi og ta, og dette ble et veldig motvillig gi», sa hun.

* Ordfører Marianne Borgen skal ha skryt for endelig å ha begynt å skru av lyden på folk som snakker for lenge! Tjoho!

* Og Venstre-politiker Odd Einar Dørum skal ha skryt for å understreke referansen til låta om «a room without a roof» med å stort sett gjennom hele møtet vende kameraet sitt rett mot taket i stedet for på seg sjøl.

PS: Fortsatt Happy på hjernen? Velvel, du får se den nå da:

