Kjemper for Ullevål

Oslo

I 2014 gikk direktør ved Oslo universitetssykehus (OUS), Bjørn Erikstein, inn for at virksomheten ved Oslo universitetssykehus skulle samles på Gaustad. I dag er sykehusvirksomheten i hovedsak fordelt på fire beliggenheter – Ullevål, Aker, Gaustad (Rikshospitalet) og Radiumhospitalet. Etter en høringsrunde og flere styrebehandlinger gikk OUS-ledelsen av flere årsaker vekk fra den store samlokaliseringen. I april 2016 vedtok styret at OUS i framtida skal bestå av tre sykehus. Ifølge denne planen skal det være lokalsykehus på Aker, sykehus med nasjonale, regionale og lokale funksjoner på Gaustad og spesialisert kreftsykehus på Montebello (Radiumhospitalet).

Privat forslag

Planene om å bygge sykehus på Gaustad (Rikshospitalet) innebærer nedleggelse av Ullevål sykehus. Men nå er omkampen i gang. Frps helsepolitiske talsperson Aina Stenersen vil fremme et privat forslag i samarbeid med Helsepartiet hvor hun ber bystyret om å be regjeringen om at en konseptfaseutredning av utbygging på Ullevåltomten i stedet for på Gaustad igangsettes så raskt som mulig.

– Dersom Ullevål sykehus legges ned, vil de planlagte utbyggingene – til tross for kostnadene – ikke gi kapasitetsøkning. I lys av befolkningsvekst og økende sykelighet i befolkningen grunnet alderssammensetningen, blir det i realitetene en kapasitetsreduksjon, sier Aina Stenersen.

– Frem mot 2040–45 vil det i tillegg til Gaustad og Aker være behov for ytterligere et stort lokalsykehus med 1.200 senger i Osloområdet, sier hun videre.

Etter planen kommer forslaget opp til behandling denne våren.

– Nei til nedlegging

Mandag var det et åpent folkemøte om nedleggingsplanene på Ullevål sykehus.

– Det var meget sterke og klare innledere og et politisk panel som nesten samstemt sa et tydelig nei til å legge ned Ullevål. Høyre og AP var riktignok ikke der, men Tone Tellevik Dahl har uttalt seg krast imot Utviklingsplanen til OUS, som blant annet innebærer overføring av nesten 48.000 avanserte pasientdøgn til Oslo kommune sier nestleder i Helsepartiet, Lene Haug, til Dagsavisen.

Hun har vært med på å danne aksjonsgruppa «Redd Ullevål sykehus».

– Å legge ned Ullevål sykehus er en dårlig idé. Gaustadplanene er forbundet med svært høy økonomisk og faglig risiko. Oslo har dårlig sykehuskapasitet fra før av, og det vil bli enda dårligere om Ullevål legges ned. Selv om styret har vedtatt planene, er det fortsatt ikke for sent. Vi vil kjempe imot, sier hun videre.