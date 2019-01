Dermed fortsetter planleggingsarbeidet for det nye storsykehuset, og det kan gå mot nedleggelse av Ullevål.

Vedtaket ble gjort torsdag ettermiddag, mot flere av ansattrepresentantenes stemmer, ifølge NRK.

I saksframlegget til møtet heter det at styret «ber om at Ullevål belyses som alternativ lokalisering til Gaustad, med samme virksomhetsinnhold», uten at det forklares nærmere hva det vil si å belyse dette.

Aksjonen Redd Ullevål sykehus frykter at dette er en ren avledningsmanøver.

– Ordet belyse er valgt fordi man kan jo uansett ikke starte en fullstendig konseptutredning før man vet hva man skal belyse. Det er ikke noe klart alternativ man kan begynne å tegne, sa Helse sør-øst-sjef Cathrine M. Lofthus under møtet, ifølge NRK.

På torsdagens styremøte ble det også vedtatt å gå videre med planarbeidet for det nye storsykehuset på Gaustad og lokalsykehuset i Aker fortsetter parallelt.

Avgjørelsen om å legge ned Ullevål sykehus ble tatt allerede i juni 2016. Samtidig ble det vedtatt å bygge et nytt, stort regionsykehus på Gaustad like ved Rikshospitalet og et lokalsykehus på Aker. Planene ble godkjent av helseminister Bent Høie (H) 24. juni samme år.

På Gaustad er planen at det skal bygges ut 87.000 kvadratmeter. Alt av kreftvirksomhet samles på dagens Radiumhospital, og det tidligere nedleggingstruede Aker skal bli akuttsykehus for Groruddalen.

(NTB)