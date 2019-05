Etter andre verdenskrig var det boligmangel i Norge, og mange enslige, særlig krigsseilere, måtte ta til takke med det de fikk tak i.

Les også: Boligmangelen drev enslige ut i marka

Enkle hytter

For mange betød det enkle hytter i skogen.

Slik var det for Harald Grande, som bodde fast i hytta under en bergknaus ved Grefsenkleiva helt fram til 1983.

– Som ugift, jeg var ikke engang forlovet, var jeg sjanseløs til å få bolig. Jeg bodde en periode på et kristent pensjonat, men der trivdes jeg ikke. Dessuten var det dyrt. Så da rommet jeg bodde på, skulle pusses opp, fant jeg ut at jeg like gjerne kunne flytte ut i skauen, fortalte Harald Grande da Dagsavisen møtte ham i 2015.

Saken fortsetter under bildet.

Einar Gerhardsen var statsminister da Harald Grande flyttet ut i skogen, og Kåre Willoch var statsminister da han forlot hytta si på bare noen få kvadratmeter. Foto: Mimsy Møller

Han fortalte Dagsavisen at han har hatt et rikt og godt liv, til tross for spartansk boligstandard.

Etter et fylleslagsmål i 1964, hvor en mann ble drept, fikk kommunen nok og brente ned alle hyttene.

Bortsett fra én.

– De fant aldri hytta mi, sa Harald Grande.

Grande overnattet sporadisk i hytta fram til langt ut på 2000-tallet.

Tidligere skogsoppsynsmann Håvard Pedersen ble oppmerksom på hytta og Harald Grande ved en tilfeldighet.

– Da jeg møtte ham første gang i 1980, skjønte jeg med en gang at dette var et kulturminne, og «fredet» både ham og hytta, sier Håvard Pedersen til Dagsavisen.

Etter at Grande gikk bort for et par år siden, ønsket Håvard Pedersen å ta vare på hytta. Ved hjelp av midler fra Sparebankstiftelsen, Groruddalen Historielag Grefsen, Kjelsås og Nydalen Historielag fikk han 80.000 kroner til jobben, som er gjort på dugnad.

– Da regnskapet ble gjort opp, havnet vi på 125 kroner på feil side, sier han med et smil.

Les også: Redder rønne i Lillomarka: En del av Oslos mørke historie

Åpnet

Nå er restaureringen ferdig, og i går var ordfører Marianne Borgen (SV), riksantikvar Hanna Geiran, og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), som kom rett fra statsråd ved Haralds bord, til stede ved gjenåpningen av Haralds hytte.

– Denne hytta står her fordi kommunen ikke fant den, sier Elvestuen.

Saken fortsetter under bildet.

Slik så hytta ut før den ble restaurert. Foto: Mimsy Møller

– Jeg er sikker på at også Harald Grande ville synes det var stas å være her i dag. Selv om ha nok ville synes det var litt mye folk, sier Elvestuen.

Ordfører Marianne Borgen husker godt uteliggerhyttene på Kolås, da hun vokste opp på Veitvet på 50-tallet.

– Det var et sted vi ikke fikk lov til å gå, sier ordføreren, som ikke kjente til historien om Harald Grande før hun ble invitert til å være med på gjenåpningen etter restaureringen.

– Det vi gjør her i dag er å ta vare på et viktig kulturminne, og en viktig del av Oslos historie, sier ordføreren til Dagsavisen.

Les også: Hjem, kjære hjem, igjen