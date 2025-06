Justnes klar til å overta ledervervet i Fellesforbundet

Fungerende leder i Fellesforbundet, Christian Justnes, sa torsdag at han er klar til å overta som leder etter at Jørn Eggum har trukket seg. Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Fellesforbundet trenger ny leder. Vi har bestemt oss for å innkalle til representantskapsmøte i august. Det vil gi valgkomiteen tid til å lage en innstilling. Jeg har gitt valgkomiteens leder beskjed om at jeg er klar til å ta ansvar, sa han på en pressekonferanse torsdag.

Ifølge VG vedtok forbundsstyret i et digitalt møte å gjennomgå prosessen der Eggum var inhabil, samt hente inn eksterne ressurser for å gå gjennom varslinger.

Justnes ble spurt om det er greit å ligge med tillitsvalgte.

– Du må se hver enkelt sak for seg. Du kan ikke sette opp et forbud mot forhold mellom tillitsvalgte, sier han, men understreket at det er noe annet når du er leder.

Annonse

Jørn Eggum trakk seg onsdag som både leder i Fellesforbundet og som sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet.

Han har vært sykmeldt siden mai da det ble klart at han hadde hatt et seksuelt forhold til en annen tillitsvalgt Han ble da kritisert for å ha opptrådt uryddig i behandlingen av hennes oppsigelse i etterkant.

Avsløringen førte blant annet til at Eggum trakk sitt kandidatur som LO-leder. Senere har han også innrømmet å ha sendt seksualiserte og intime meldinger til flere kvinner.