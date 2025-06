Netanyahu inviterer USA med i krigen mot Iran: – All hjelp er velkommen

Israels statsminister Benjamin Netanyahu ønsker all hjelp velkommen i krigen mot Iran, særlig fra USA. Abir Sultan/Pool Photo via AP / NTB

All hjelp med å ødelegge Irans atomanlegg er velkommen, sa Netanyahu torsdag, en snau uke etter at Israel gikk til angrep mot Iran.

Han hevder at Israel har ressurser til selv å ødelegge Irans atomanlegg, men at «all hjelp er velkommen».

Videre sier han at den amerikanske presidenten Donald Trump «gjør det som er bra for USA, og jeg gjør det som er bra for Israel».

Forventer kjapp avgjørelse

Annonse

Allerede hevder Netanyahu at de har ødelagt mer en halvparten av Irans anlegg for rakettoppskytninger.

Torsdag sa kilder til avisen Times of Israel at Israel forventer en amerikansk avgjørelse om eventuelt å gå inn på deres side mot Iran i løpet av 24–48 timer, altså fredag kveld eller lørdag norsk tid.

Det hvite hus: To uker

Det hvite hus melder på sin side at Trump vil ta en Iran-avgjørelse i løpet av to uker.

Annonse

– Siden det er en vesentlig sannsynlighet for forhandlinger med Iran i nær framtid, tar jeg min avgjørelse om å iverksette eller ikke innen de to neste ukene, sier Donald Trump ifølge sin pressesekretær Karoline Leavitt, som informerte om dette på en pressekonferanse i Det hvite hus torsdag.

Hun bekreftet også at det har vært kontakt mellom USA og Iran gjennom hele krigsperioden, og at Trump fortsatt håper på en løsning på krigen gjennom forhandlinger og dialog.

Trump er også i direkte kontakt med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, sa hun.

Torsdag sa anonyme amerikanske tjenestemenn til Bloomberg at USA forbereder et mulig angrep på Iran de nærmeste dagene. President Donald Trump skal ha forberedt en angrepsplan, ifølge kildene.