Nye EU-regler for velferd og sporing av hunder og katter

Hovedpunktene i lovforslaget ble vedtatt med 457 stemmer for, 17 mot og 86 avståelser, opplyser EU-parlamentet i en pressemelding torsdag. Neste skritt i prosessen er at EU-kommisjonen vurderer forslaget og så kan fremme et lovforslag.

Dyrevelferd generelt og ulovlig handel og ulovlig oppdrett er sentralt i «Forordning om velferd og sporbarhet for hund og katt».

Handelen med hunder og katter i EU er verdt 1,3 milliarder euro årlig. 60 prosent av eierne kjøper sine hunder eller katter på nett. Med dagens regler er det smutthull der stjålne, umerkede dyr eller dyr fra useriøse oppdrettere kan fraktes innad i EU og selges på nett.

Alle skal registreres

De nye reglene innebærer obligatorisk registrering av hunder og katter som selges. I tillegg blir det merking også for alle dyr som importeres, enten for kommersielle eller ikke-kommersielle formål.

Det betyr at en stor del av hunder og katter som holdes i EU, skal være individuelt identifiserbare med mikrochip. Disse må videre registreres i nasjonale databaser som kan kommunisere med hverandre i en stor felles database.

Kjæledyreiere som kommer inn i EU, vil være forpliktet til å forhåndsregistrere dyret sitt i en nasjonal nettdatabase, minst fem arbeidsdager før ankomst.

Ansvarlig avl og hold

For å sikre velferd og motvirke ulovlig avl vil EU forby å holde eller selge hunder og katter i dyrebutikker.

Reglene for avl og oppdrett er tydeliggjort og strammet inn, og kombinert med den obligatoriske merkingen vil det gjøre det vanskeligere å stjele, dumpe eller skade dyr.

– Dette markerer et tydelig skritt mot ulovlig oppdrett og uansvarlig import av dyr fra land utenfor EU, sa saksordfører Veronika Vrecionová fra Tsjekkia.

Hun la til at det vil være behov for ytterligere dialog for å finpusse noen detaljer, men at EU-parlamentet står samlet i målet om å beskytte velferden til hunder og katter.