Over Oslo: Deilig dansefest med Chic

Alle sammen nå: «Aaaah, freak out! Le freak, c'est chic!» Nile Rogers og Chic sløser ikke med tida. De dundrer av gårde med «Le Freak» «Everybody Dance» og «Dance, Dance, Dance». Folket foran scenen lar seg ikke be to ganger, og rister løs. Resten av konserten blir en hitparade som minner oss om hva Chic-organisasjonen har fått til.

«Chic» betyr både «fiks» og «moderne». Musikken deres holder seg så godt at den alltid kommer til å være tidsriktig. Dette er både folkelig og hipt på en gang – Chic har både spilt på Momarkedet (2007) og vært blant hovedattraksjonene på Øyafestivalen (2015). Det er godt å ha dem tilbake i Oslo, selv om det virkelig store publikummet ikke har kjent sin besøkelsestid. De som er her viser imidlertid tydelig at de setter stor pris på anledningen.

På størrelse med Bob Dylan, Paul McCartney