Bankene sene med å sette ned renta – eksperter reagerer

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache satte torsdag ned styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. De fleste bankene fulgte opp med å gjøre det samme, men flere reagerer på at eksisterende kunder ikke får nyte godt av rentenedsettelsen før i august. Gorm Kallestad / NTB

Norges Bank trosset forventningene og satte torsdag ned styringsrenten til 4,25 prosent. Samtidig varslet de at den kan bli ytterligere satt ned før utgangen av året.

Bankene var ikke sene med å varsle at de følger opp med å sette sine boliglånsrenter ned tilsvarende.

Det gjelder blant annet både storbankene DNB og Nordea, samt Sparebank 1, OBOS-banken, Bulder og Penni fra Eika. Samtlige varsler at boliglånsrenta settes ned, og noen setter også ned renta på innskudd.

Må vente to måneder

Dog er det kun nye kunder som får nyte godt av lavere renter umiddelbart, mens eksisterende kunder hos de fleste bankene må vente i to måneder før de får nyte godt av rentenedsettelsen.

Dette reagerer flere på. Både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Sp-leder og tidligere finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har gått ut og bedt bankene sette ned rentene også for eksisterende kunder umiddelbart.

Bankene mener imidlertid at de følger ordinær praksis med en varslingsfrist på to måneder, men møter motbør fra flere eksperter. Konklusjonene fra ekspertene er krystallklar: Bytt bank, så får du lavere rente med en gang!

Kjipe banker

Forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim sier til E24 at bankene helt fint kan sette ned utlånsrenten i morgen.

– Jeg synes de kunne vært mye raskere. For det første vet man jo at mange sliter med høye renter. De har ikke noe moralsk ansvar, de skal tjene penger. Må de være så kjipe? spør han.

Markedssjef Sindre Noss i selskapet Renteradar er enig.

– Det kundene kan merke seg, er at rentene for nye kunder gjerne kuttes med en gang. Så dette kan være en glimrende mulighet til å bytte bank om du mener du har for høy rente. Da kan du faktisk få rentekuttet i morgen, sier han.

Også Forbrukerrådet mener dette er en god mulighet til å bytte bank.

– Setter banken din seg på bakbeina, flytter du bare lånet over til en annen bank. Ganske enkelt og veldig lønnsomt, sier Guro Sollien Eriksrud, fagsjef for forbrukerøkonomi i Forbrukerrådet.